Проблему с «голыми» теплосетями начали решать в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде приступили к восстановлению теплоизоляции магистральной сети в Сортировке. Это позволит решить проблему с потерей теплоснабжения. Зимой жители жаловались на холод в своих квартирах. Также в Рабочем поселке этого же района идет строительство водопровода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал на месте и проверил ход работ.

«В прошлом году по Караганде был разработан проект теплоизоляции магистральных сетей протяженностью 117 км. В этом году начали первый этап – будет восстановлена теплоизоляция участка магистрали, ведущей от ТЭЦ-3 в Сортировку. Будем идти поэтапно. Это позволит снизить тепловые потери и обеспечить жителей города качественным теплоснабжением», – сказал заместитель акима Караганды Сабит Оспанов.

В Сортировке, в Рабочем поселке, также реализуется проект по водоснабжению. Здесь никогда не было центральной подачи воды. Будет построен водопровод протяженностью 16 км. Водой обеспечат около тысячи жителей. На сегодняшний день уложено два километра труб. Сдача объекта планируется в этом году.

Женис Касымбек также ознакомился с ходом строительства объездной автодороги сектора Сортировка. В работах задействовано 30 единиц техники. Подрядчик обещает завершить строительство до конца лета.

Заехал аким области и в Майкудук, где ознакомился с ходом строительства дороги на Магнитогорской и школы на 600 мест в микрорайоне 11а. Реализация важного проекта позволит разгрузить имеющиеся средние учебные заведения в этом секторе.

В ходе объезда Женис Касымбек посетил также новое предприятие – ТОО «Трубпром». Его продукция используется для газификации Нур-Султана, Акмолинской и Карагандинской областей. В Караганде производство запустили два месяца назад, но уже создано около 60 рабочих мест. По словам руководства предприятия, с расширением производства и линейки продукции их количество увеличится в три раза.







