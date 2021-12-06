Проблему с дефицитом угля пообещали решить в костанайском облакимате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пока в одни руки дают не более 5 тонн угля. Но уже ко второй половине декабря власти Костанайской области намерены полностью решить вопрос с дефицитом угля в регионе. Ситуацию прокомментировал первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в 12 регионах Костанайской области имеются 25 железнодорожных угольных тупиков, в которых производится реализация угля. Угольные тупики оснащены подъездами, стоянками для легкового и грузового транспорта.

«По состоянию на конец ноября на тупиках области имеется 16 тысяч 390 тонн угля различных марок. Средняя стоимость тонны угля на тупике «Богатырь» стоит 12 тысяч тенге, «Майкуба» 13400 тенге, «Шубаркуль» - 16500 тенге. В ноябре текущего года наблюдалось отставание от запланированного графика по поставке угля в наш регион, в связи с чем в некоторых районах области образовался дефицит. Уголь на тупиках отсутствовал либо находился в малом количестве», - сообщил Г. Нурмухамбетов.

На конец ноября в Костанайскую область поставлено 58991 тонна угля. Основной причиной возникшего дефицита угля в регионе в облакимате назвали нехватку полувагонов, а также задержку на станциях отправления.

«В настоящее время ситуация с углем в регионе стабилизируется. Ведется активная работа на местах продаж, созданы оперативные бригады. Уголь отпускается строго по определенному тоннажу - до 5 тонн в одни руки. Динамика в целом обретает положительный характер»,- добавил первый замакима области.

В регионе также создан оперивший штаб по беспрепятственной транспортировке угля в места назначения.

«На декабрь планируется отгрузка около 64 тысяч 500 тонн угля, или 907 полувагонов. Данный вопрос находится на постоянном контроле у руководства области. Ко второй половине декабря проблема с дефицитом угля будет полностью решена», - подытожил Гауез Нурмухамбетов.