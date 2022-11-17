Проблему с дефицитом сжиженного газа решают в Атырау

17 Ноября 2022, 02:27

17 Ноября 2022, 02:27

Проблему с дефицитом сжиженного газа решают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Проблему с дефицитом сжиженного нефтяного газа (СНГ) на АЗС решают в Атырау. Для этого Министерство энергетики начало выделять дополнительные объемы топлива для региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атыраускую область на ноябрь было выделено дополнительно 2 тыс. 108 тонн, из них по состоянию на 16 ноября доставлена 521 тонна. В Западно-Казахстанскую область на ноябрь было выделено дополнительно 504 тонны. Достигнута договоренность о дополнительном выделении 400 тонн с ежедневной отгрузкой не менее 60 тонн СНГ на обменной основе, которые после выхода Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полный режим работы будут возмещены. Также Министерством энергетики достигнута договоренность с ТОО «Тенгизшевройл» о выделении дополнительных объемов в ЗКО и Атыраускую область по 1 тыс. 600 тонн СНГ», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В настоящее время субъекты-реализаторы сжиженного нефтяного газа законтрактовывают выделенные Минэнерго объемы газа с заводами.

Ранее сообщалось, что причину перебоев сжиженного газа на АЗС пояснили на Атырауском НПЗ.