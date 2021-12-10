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Проблему с аварийными домами в Костанае решат до 2025 года

10 Декабря 2021 11:09
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Проблему с аварийными домами в Костанае решат до 2025 года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае принята программа реновации жилищного фонда города Костаная на 2022-2025 годы в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующий документ опубликован на сайте акимата Костаная.

«Реновация предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Программа реновации принимается на срок до 2025 года и позволит не допустить массового появления в ближайшие 5 лет аварийного жилищного фонда в городе Костанай»,- сообщается в НПА.

Очередность объектов, подлежащих реновации, будет определяться с учетом износа строительных конструкций многоквартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений на основании заключения экспертной организации и утверждается местным исполнительным органом.

Здесь же отмечается, что существующий жилищный фонд города Костанай по состоянию на 1 января 2021 года составляет 1160 многоквартирных жилых домов, из них 1940-1950 годов - 3 дома, 1951-1960 годов - 140, 1961-1970 - 262 дома, с 1971 по 1980 -226 домов, с 1981-1990 годы - 250 домов, а уже начиная с 1991 года -179 домов.

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#Костанайская область   #ЖКХ   #Акимат   #Жилье  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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