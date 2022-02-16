Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты фракции Народной партии Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все мы сейчас наблюдаем, что в стране набирает силу трудовой протест, многие вопросы этого протеста, к сожалению, разрешаются в «пожарном» порядке, но при этом мы не видим никаких системных решений со стороны уполномоченных государственных органов», - сказал мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.
Фракция Народной партии Казахстана особо отмечает, что эпицентром трудовых конфликтов является наиболее благополучная в финансовом смысле отрасль – нефтегазовая. Если верить официальной статистике, она является лидером по размеру платы труда, вдвое опережая средний по стране показатель.
«Стоимость нефти на мировых рынках достигла максимума за последние 7 лет, превысив 95 долларов за баррель. За прошлый год экспорт нефти достиг почти 68 миллионов тонн. Но при этом все больше работников нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий Казахстана выдвигают требования, основные из которых связаны с низкой оплатой труда. Очевидно, что проблема связана не с отсутствием средств для оплаты труда наемных работников, а с порочной моделью распределения доходов», - подчеркнул Айкын Конуров.
Депутат добавил, что в последние годы государство играло в пользу экспортеров нефти, девальвируя им в угоду национальную валюту. Полученные сверхприбыли не были направлены в увеличение фонда заработной платы либо в инвестиции в новые производства и создание качественных рабочих мест.
«Напротив, несколько лет шел безответственный эксперимент по сокращению расходов на оплату труда. Под прикрытием аутсорсинга и аутстаффинга из основного производственного процесса и из штата были исключены все, какие только возможно подразделения. Это принесло экономический эффект для владельцев бизнеса. Но многократно больше составили потери наемных работников и экономической системы в целом. Сейчас работники требуют возврата в штат и выравнивания условий труда основных и вспомогательных предприятий. Это принципиально важный вопрос, который нужно решить для дальнейшего устойчивого развития отрасли и целых регионов», - отметил Айкын Конуров.
Депутат добавил, что это касается не только нефтяной сферы.
«В целом большинство наемных работников и самозанятых страны ощущают себя в аутсорсинге от растущей экономики. Она растет и формально процветает, а реально располагаемые доходы казахстанцев при этом сокращаются», - считают депутаты
В связи с этим фракция «Народная партия Казахстана» полагает, что на этом этапе никакие призывы делиться уже не помогут. Необходимы законодательные механизмы, устанавливающие ограничения:
во-первых, на разрыв в оплате труда внутри предприятия,
во-вторых, на разрыв между дивидендами владельцам и повышением фонда оплаты труда работникам.
в-третьих, ввести мораторий на аутсорсинг, аутстаффинг и иные формы выведения наемных работников из-под трудовых и социальных гарантий.
Фракция «Народная партия Казахстана» прогнозирует в обозримом будущем, что трудовые риски будут для Казахстана наиболее актуальными. В этой связи мажилисмены считают необходимым формирование сильного министерства труда и занятости, возглавляемого министром в ранге вице-премьера. Ключевыми задачами ведомства должны стать создание качественных рабочих мест, борьба с бедностью и выстраивание с нуля новой системы социального партнерства.
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