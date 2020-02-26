Проблему пустующих зданий решают в Таласском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Бердибек Сапарбаев изучает социально-экономическую ситуацию в новой для себя Жамбылской области - посещает школы, больницы, дома культуры, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, встречается с местными жителями, отвечает на проблемные вопросы, выслушивает предложения, высказывая свое видение дальнейшего развития региона.

Знакомство с десятью районами Жамбылской области Б. Сапарбаев начал с отдаленного Кордайского района, затем побывал в прилегающем к областному центру Жамбылском, а также в Рыскуловском районе.

Таласский район стал четвертым по счету районом, куда совершил рабочую поездку глава региона.

«Мы все – граждане Республики Казахстан, - сказал Бердибек Сапарбаев на встрече с сельчанами в местном клубе. - Мы вместе пережили самые тяжелые годы – войну, разруху. И никому не позволим поставить под сомнение наше главное достояние – мир и дружбу в нашем обществе. Главное – уделять внимание воспитанию подрастающего поколения в духе национальных традиций и уважения старших».

Глава региона пообещал оказать содействие в решении ряда проблем этого района - возведение моста через реку, которая разделяет село на две части, строительство очистных сооружений, дефицит поливной воды, заброшенные пустующие здания.

В городе Бердибек Сапарбаев посетил коммунальное предприятие «Игилик», которое обеспечивает теплом и горячей водой 70% населения города горняков. Среди проблем руководитель ГКП «Игилик» Рашид Седалиев назвал необходимость строительства очистных сооружений и недостаток воды в связи с запуском новых заводов.

В числе положительных моментов – в Каратау, наконец, решена многолетняя проблема с питьевой водой, теперь вода подается в дома горожан в круглосуточном режиме.

Во время посещения единственного в Казахстане производства по выпуску цианида натрия ТОО «Талас инвестмент компани» директор предприятия Бактияр Алдашов рассказал о планах по запуску второй линии, что позволит увеличить объемы продукции с 15 до 30 тысяч тонн в год. Рядом расположено ТОО «Каратау ПРО», предприятие ежегодно производит 110 тысяч тонн мраморной муки и крошки, являющейся основным компонентом сухих строительных смесей.

Одна из главных проблем Таласского района – это множество пустующих сооружений. В Каратау, некогда процветавшем городе, еще с 90-х годов прошлого века остались 15 многоквартирных домов, покинутых жильцами. Десять таких домов сегодня в частной собственности. Пять других домов, находящихся в коммунальной собственности, предполагается реанимировать, однако вызывает вопросы стоимость восстановительных работ.

«Стоит ли выкупать и ремонтировать дома, которым больше сорока лет? - задал вопрос глава региона. - Сколько бюджетных средств мы сэкономим на этом? Если стоимость строительства нового жилья и стоимость восстановления старого практически одинакова, не лучше ли возводить новые дома?».

Во время посещения школы имени Шокана Уалиханова районного центра аким области подчеркнул, что учителя должны работать над повышением качества образования, уделять внимание всестороннему развитию детей. Только один отличник за последние несколько лет – не самый лучший показатель. Кроме того, выяснилось, что здесь слабая материально-техническая база. Проблемы и у ясли-сада «Астана», возведенного в 2012 году, здание уже дало осадку, и теперь необходимо 120 млн тенге на сейсмоусиление.

Проблема пустующих площадей остро стоит в селе Акколь, бывшем административном центре района.

Так, в 2019 году к Каратаускому строительно-техническому колледжу присоединили колледж №14. Фактически он прекратил свою работу, и теперь законсервированы сразу несколько зданий - помещения учебного корпуса, административный блок, общежитие. Местные власти предлагают открыть здесь реабилитационный центр на 200 мест, но это требует немалых затрат. Пустует один из корпусов врачебной амбулатории. В планах – организовать здесь школу-интернат для детей из отдаленных и небольших сел.

Похожая ситуация и со школой имени Ыбырая Алтансарина. В здании, рассчитанном на 1 100 учеников, учатся только 190 детей.

На встрече с жителями села Акколь глава региона подчеркнул, что специалисты изучат вопрос дальнейшего использования пустующих зданий с точки зрения их эффективного использования для потребностей людей. Отвечая на вопрос о строительстве дороги Акколь - Койгельды стоимостью около 2,8 млрд тенге, Бердибек Сапарбаев отметил, что сумма немалая, поэтому проект необходимо тщательно изучить и только потом принять решение. Аналогичная ситуация и с созданием водохранилища.

На встрече с активом аким Таласского района Бахыт Казанбасов доложил об итогах социально-экономического развития и ближайших планах. Жители подняли вопросы скорейшего восстановления жилых домов, выдачи микрокредитов предпринимателям.

Глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что в районе развивается промышленность, а малому и среднему бизнесу необходимо активнее участвовать в государственной программе «Енбек». В планах областной власти – ревизия всех земель, восстановление ирригационной сети и увеличение поливных площадей. Тем более что в этом году в жамбылских водохранилищах аккумулировано влаги почти на треть меньше прошлогоднего объема. Поэтому в дальнейшем могут быть перебои с поливной водой.

Была затронута и проблема обеспечения региона собственным продовольствием.

«32 гектара теплиц на всю область – это очень мало. Необходимо развивать предпринимательскую инициативу, использовать возможности программы развития моногородов. Что касается здравоохранения, беспокоит увеличение фактов детской смертности», - сказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, подчеркнув, что главное – это мир и стабильность в обществе. Только при таких условиях можно говорить о росте экономики и повышении качества жизни.