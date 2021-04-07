НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему получения жилья детьми-сиротами поднял депутат Мажилиса Вакиль Набиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом нашего обращения к Вам послужили проблемы, связанные с прохождением очереди и мониторингом получения жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», - сказал Вакиль Набиев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что, по сведениям профильных министерств, количество нуждающихся в жилье по категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» в 2020 году по республике составило 59406, из которых 876 лиц, т.е. 1,4% получили квартиры из государственного жилищного фонда.

«В этой связи, считаем, что назрела необходимость в создании доступной, удобной в использовании, единой электронной базы, где дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогли бы увидеть, каким образом продвигается их очередность», - подчеркнул Вакиль Набиев.

Депутат продолжил, что для реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о мерах защиты прав граждан в социальной сфере на основе АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Правительством создан институт развития и поддержки – «Отбасы банк», на который возложены функции по централизованному учёту, постановке и распределению жилья.

В ходе заседания Правительства Республики Казахстан 23 февраля текущего года рассмотрены новые подходы к жилищной политике в стране. Министерством индустрии и инфраструктурного развития озвучена информация о предпринимаемых мерах по совершенствованию механизмов жилищной политики, охватывающих население с доходами выше прожиточного минимума. На базе «Отбасы банка» Министерством планируется создать Центр по обеспечению жильем, который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья.

«Однако, как стало известно, в данной базе «Отбасы банка» опции по прохождению очереди и получению жилья детьми-сиротами не учтены. Уважаемый Ералы Лукпанович, на основании изложенного, просим Вас поручить соответствующим ведомствам рассмотреть вопрос о включении в вышеуказанную единую базу Центра по обеспечению жильем данные, позволяющие населению отслеживать очередность, распределение жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, с ежеквартальным обновлением этих данных», - резюмировал мажилисмен.