Проблему подготовки кадров в общепите поднимают костанайские предприниматели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вопросы кадровых проблем в сфере общественного питания сегодня стоят остро. Костанайские предприниматели, рестораторы обсудили этот вопрос на заседании отраслевого Комитета по вопросам сферы услуг Регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос отсутствия квалифицированных кадров в разных отраслях звучит все чаще, но наиболее остро он поднимался представителями сферы общепита, - отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев. – Нестабильная ситуация с рабочим процессом привела к оттоку подготовленного персонала.

Население все чаще жалуется на сферу общепита».

Так, по озвученным Д. Кузенбаевым результатам опроса, не удовлетворены качеством услуг сферы 31,7% жителей столицы, 24% жителей нашего региона и 23,1% в Алматы. Среди нареканий – нарушение санитарных норм, плохое обслуживание, несоблюдение сроков годности продуктов и непредоставление фискального чека.

«Социологический опрос, который провели в 2021 году во всех областях Казахстана, показал, что среди 17 регионов худшие показатели у Алматы и Нур-Султана, на третьем месте антирейтинга Костанайская область», - отметил руководитель департамента по защите прав потребителей Костанайской области Мурзахан Ерканов.

Как рассказывают сами рестораторы, сегодня ситуация такова, что в общепите поварами работают бывшие домохозяйки без специального образования, официантами – студенты непрофильных учебных заведений, которые не имеют желания затем закрепиться в профессии. И получается, что студенты подрабатывают, пока учатся, а после окончания вуза уходят. А рестораторы остаются ни с чем.

«Я считаю, что сейчас выходом из положения может стать вариант, когда на базе общепитовских точек при поддержке Палаты предпринимателей Костанайской области, центра переобучения по заявке предпринимателя ему предоставляют необходимое количество специалистов, - предложила вариант решения проблемы ресторатор Галина Шнайдер. - К примеру, ресторан заключает договор с учебным заведением, где обучающие могут получить теоретические знания, а рабочий практический курс получат в самом ресторане. Что получим? Мы закрепляем людей на рабочем месте, деньги, которые поступают им на обучение, идут по назначению.

Сегодня в области специалистов для общепита готовят в 13 колледжах, однако лишь малая часть выпускников идет работать по специальности.

«Мы сталкиваемся с проблемами в самом начале, когда набираем абитуриентов. Они приходят, чтобы получить бесплатное питание, проживание, стипендию. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы привить любовь к профессии и показать возможные перспективы. Мы готовы идти на сотрудничество с бизнесом», - рассказала директор Костанайского колледжа сферы обслуживания Дина Жанарстанова.

Свой вариант решения вопроса с нехваткой кадров предложил руководитель сети костанайских ресторанов Расул Джумабеков. Он запустил проект «Школа сервиса и гостеприимства» и на базе своих ресторанов готов обучать будущих официантов. Для этого был проведен анализ ситуации на рынке и уже разработана схема обучения. Слушатели курсов получат как теоретические, так и практические навыки.

Предложенный проект костанайские рестораторы готовы детально изучить и обсудить. Помощь в реализации проекта готова оказать и Палата предпринимателей Костанайской области.