Проблему пьяной преступности поднял начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев отчитался о проделанной за прошлый год работе перед общественным советом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, на отчете М.Тулебаев говорил не только о достижениях, но и поднял актуальные проблемы. И подчеркнул, что эффективно бороться с преступностью одна только полиция не может. Нужен комплексный подход.

«Взять хотя бы проблему пьяной преступности, которую только силовыми способами не решить. Мы постоянно проводим анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений. Мы выяснили, что основная масса убийств, тяжких телесных и хулиганств совершается в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее и ночное время и ранее судимыми лицами», - сказал М.Тулебаев.

Полицейская статистика свидетельствует о том, что из 113 фактов причинений тяжкого вреда здоровью в состоянии опьянения совершено 92 преступления.

Аналогичная ситуация по хулиганствам. Участились случаи совершения преступлений лицами без определённого места жительства. Этой категорией лиц в Петропавловске совершено 5 преступлений, в том числе 3 особо тяжких.

«Считаем, что требуется шире вовлекать в эту работу здравоохранение, общественность, использовать административные рычаги межведомственных комиссий по профилактике правонарушений при акиматах. Прошу общественный совет оказать содействие в привлечении внимания общественности и заинтересованных государственных органов к необходимости принятия консолидированных мер профилактики и противодействия преступности», - сказал М.Тулебаев.

Он добавил, что проблемы скотокрадства и распространения синтетических наркотиков, необходимость в увеличении штатной численности школьных инспекторов полиции требуют пристального внимания всего общества.

«Многогранная деятельность полиции заметна в регионе. Поддерживаю слова полковника полиции Марата Тулебаева о необходимости привлечения всего гражданского общества к проблемам профилактики преступности. Эффективно выстроить эту линию силами одной полиции невозможно», - поддержал председатель Общественного совета Каирлы Едресов.