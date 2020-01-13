Проблему обустройства стройплощадок пунктами мойки колес транспорта поднял сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему обустройства объездных путей и организации пунктов мойки колес крупногабаритного транспорта на строительных площадках столицы, поднял сенатор Андрей Лукин в ходе встречи с коллективом и руководством департамента полиции города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На строительных площадках (столицы) не принимаются меры по обустройству объездных путей и организации пунктов мойки колес крупногабаритного транспорта. В прошлом году проводилась соответствующая работа и за вышеуказанное нарушение было привлечено около 120 строительных компаний, в том числе повторно порядка половины», - сказал Андрей Лукин.

Депутат отметил, что застройщики при нарушениях ограничиваются только уплатой штрафа.

«С этим чаще всего сталкиваются полицейские Есильского района, где активная застройка идет, в более меньшей степени, наверное, застраивается район Сарыарка и Алматинский район, по району Байконур - частный сектор, они тоже с этим столкнуться», - подчеркнул Андрей Лукин.

Сенатор предложил меры по решению этого вопроса.

«Как вы смотрите на то, чтобы законодательно урегулировать вопрос недопущения строительства при отсутствии проектного решения по обустройству строительных площадок пунктами мойки колес, объездными путями с твердым покрытием, чтобы они проложили асфальт. В целях профилактики краж чужого имущества, снижения проблемы скопления транспорта при проектировании обязать застройщиков проводить согласование проекта с департаментом полиции на предмет наличия паркинга и дворовых стоянок, оснащенных видеонаблюдением», - добавил Андрей Лукин.

Фото: senate.parlam.kz