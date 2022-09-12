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Проблему обмеления озера Караколь прокомментировали в Минэкологии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Сентября 2022, 17:09
Проблему обмеления озера Караколь прокомментировали в Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали информацию в СМИ о том, что озеро Караколь в Мангистауской области мелеет из-за строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Снижение объема воды связано со строительством автомобильного моста через канал Шора, поэтому необходимо перед мостом предусмотреть строительство регулируемого шлюза для поддержания зеркала воды на озере. Последние несколько лет местные НПО просят включить искусственный водоем в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. По их мнению, помимо усиления защиты Караколя, получение международного статуса поможет привлечь поток туристов из других стран.

В настоящее время Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК рассматривает данный вопрос», - сообщили в министерстве.

Озеро Караколь образовалось как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината (МАЭК) при затоплении сбросовыми водами после охлаждения (ежегодный объем 1,2 - 1,5 млрд м3). В результате образовался обширный проточный мелководный водоем, протяженностью около 18 км и шириной до 4-5 км, общей площадью 4,5 тыс. га с многочисленными островками. Островки заросли тростником. Это создало благоприятные условия для гнездования, зимовки и отдыха на пролете для огромного количества разнообразных околоводных птиц. Вблизи сброса теплых вод в Караколь водоем не замерзает полностью даже в самые холодные зимы.

Озеро является особо охраняемой природной территорией Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника республиканского значения, созданного в 1986 году. Озеро также включено в число охраняемых орнитологических мест Казахстана. За год озеро Караколь посещает более 80 видов перелетных птиц: лебеди, беркуты и другие. На этом водно-болотном угодье в разные сезоны года обитает до 175 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 21 вид птиц, занесенных в Красную книгу Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области мелеет озеро Караколь. На проблему обратили внимание общественники.


Фото: 24.kz




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