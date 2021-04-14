Проблему несвоевременной поставки лекарств для онкобольных поднял депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему несвоевременной и неполной поставки лекарственных средств для больных в Казахстане подняли депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предвыборной программе партии «Nur Otan», здоровье казахстанцев является одним из главных приоритетов. Партия взяла на себя обязательства, чтобы в каждом регионе был обеспечен необходимый резерв лекарств. Что мы имеем по факту? Не прекращаются жалобы от пациентов с тяжелейшими диагнозами в виду существующих перебоев в поставках жизненно важных и критичных для пациентов препаратов», - сказал мажилисмен Галымжан Елеуов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что сегодня уже середина апреля, однако около 70 позиций из списка лекарственных средств до сих пор не закуплены.

Дополнительно к этим 70, еще по 45 позициям, вроде и закупленным, срок начала первой поставки начинается с апреля, а у некоторых препаратов - с октября текущего года.

В то время как еще 28 июля прошлого года приказом Министерства здравоохранения был утвержден список лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС, закупаемых единым дистрибьютором на 21 год.

«То есть, заблаговременно до начала 21 года была определена задача по обеспечению населения бесплатными лекарственными средствами. Однако, по данным СК-Фармации, полученным на мои официальные запросы не закуплены такие противоопухолевые препараты для онкобольных как: L-аспарагиназа, Винбластин, Денозумаб, Метотрексат, Циклофосфамид», - уточнил Галымжан Елеуов.

По его словам, имеется несвоевременная поставка «Тамоксифена».

«Пациенты ждали этот препарат весь 1 квартал, но поступил он лишь в апреле. Не в полном объеме пришли препараты «Анастразол» и «Интерферон альфа», «онко-БЦЖ». А между тем, на сегодня более 180 тысяч казахстанцев состоят на учете в онкологических лечебницах. Ежегодно в стране выявляют свыше 30 тысяч новых случаев. Задержка лекобеспечения онкобольных даже в 10 дней имеет необратимые последствия», - подчеркнул Галымжан Елеуов.

Было отмечено, что сложности с лекарственной поддержкой испытывают и больные туберкулезом – нет поставок по монопрепаратам: Изониазиду, Протионамиду, Рифампицину; нет препаратов нового поколения: Бедаквилин, Деламинид, Клофазамид.