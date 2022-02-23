Проблему нехватки школ решают в районах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области планируется вместо аварийной школы построить новую, на 150 учеников. А чтобы решить проблему нехватки мест в имеющихся учебных заведениях, к ним сделают пристройки, сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций аким Сержан Аймаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Гагарина работает средняя общеобразовательная школа имени Талгата Бигельдинова, которая размещается в приспособленном двухэтажном помещении. Это типовое здание бывшего детского сада, рассчитанное на 120 мест. Туда же привозят учащихся из села Садового. В прошлом году разработана проектно-сметная документация на двухэтажную пристройку к зданию школы. В настоящее время подана бюджетная заявка на ее строительство», – рассказал Сержан Аймаков.

Также требуются пристройки в виде спортивных, актовых залов, столовых и учебных кабинетов в пяти школах (Токаревская, Ельтайская, Нуринская, Кокпектинская, Уштобинская). В них количество учащихся превышает проектную мощность.

«На сегодняшний день в нашем районе выявлен один случай износа здания до аварийного состояния. Это общеобразовательная школа имени С. Т. Ельгизекова в селе Новостройка. Для решения вопроса необходимо строительство новой школы на 150 мест. Уже оформлен земельный участок, строительство школы запланировано на 2023 год», – отметил спикер.

В районе также идет системная работа по поддержке детей из социально уязвимых категорий. За счет фонда всеобуча материальная помощь оказана 736 ученикам. Приобретены канцелярские товары, спортивная одежда и обувь. На новый год 70 учащимся из малообеспеченных семей подарены новогодние кульки и сертификаты на 20 тысяч тенге на покупку одежды.



