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Проблему нехватки исследований по вопросам семьи и демографии подняла Аида Балаева

17 Ноября 2022, 14:24
Проблему нехватки исследований по вопросам семьи и демографии подняла Аида Балаева
17 Ноября 2022, 14:24

Проблему нехватки исследований по вопросам семьи и демографии подняла Аида Балаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане единицы защищают докторские диссертации по темам укрепления семьи, демографии и гендерного равенства. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современный глобальный мир диктует нам повестку с множеством новых вызовов и сегодня особо важно с участием ученых, экспертов находить пути решения сложных вопросов, связанных с воспитательной ролью семьи, демографическим развитием, гендерным равенством, оказывающим влияние на качество жизни человека. В контексте транзита к исконным человеческим ценностям необходимы результаты исследований и научно-обоснованных предложений по улучшению сложившейся ситуации с институтом семьи», - сказала она, выступая с приветственным словом на международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане.

В числе результатов научной конференции, как отметила Аида Балаева, ожидается получить обоснованный научно-экспертный анализ. Его планируется довести до структур Правительства и местных исполнительных органов управления.

«Национальная комиссия в свою очередь намерена создать на своей площадке единую базу научных данных для размещения и систематизации актуальных материалов исследователей. Критически важным является расширение работ докторской диссертации по темам укрепления семьи, демографии и гендерных вопросов. По этим темам защищаются единицы, и нам важно расширять специализированную экспертную среду», - заключила она.


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