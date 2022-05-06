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Проблему малокомплектных школ решают в Костанайской области
6 Мая 2022 19:10

Проблему малокомплектных школ решают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области более трехсот малокомплектных школ. Для их сохранения предлагается рассмотреть все перспективы села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность нашей области - большое количество малокомплектных школ, которые составляют 66% или 315 школ. Из них 110 не соответствуют гарантированному нормативу сети. Как правило, в этих школах большое количество педагогов-неспециалистов - 134 человека или 9%. По этой причине в 2021 году в области закрыты 13 начальных, реорганизованы 12 средних и основных школ», - сообщила руководитель управления образования Зауре Байменова, выступая на расширенной коллегии ведомства.

По ее словам, в этом году планируется закрытие 11 начальных и реорганизация 4 средних школ в основные, 9 основных школ - в начальные.

Ведомство обратилось ко всем районным акимам с рекомендацией внести окончательное предложение по реорганизации или закрытию несоответствующих нормативу школ.

«При этом для их сохранения важно рассмотреть все перспективы села: возможность увеличения контингента путем переселения жителей из южных регионов, решение кадрового вопроса через создание условий для педагогов», - сказала Зауре Байменова.

Между тем, для обучения детей закрытых и реорганизованных школ в области действуют 20 пришкольных интернатов, в которых созданы условия для проживания. Для подвоза около 3 тыс. детей из населенных пунктов задействовано 148 единиц автотранспорта. В текущем году планируется приобретение еще 30 автобусов.


Автор:
Корреспондент
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