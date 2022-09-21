21 Сентября 2022, 15:17

Проблему качества мобильной связи подняла депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последний год было реализовано много инициатив по контролю качества мобильной связи, но эффект недостаточный, потому что проблема носит межотраслевой характер. Об этом заявила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере интенсивной застройки мегаполисов и областных центров к нам поступает все больше и больше жалоб наших граждан на отсутствие качественной сотовой связи и мобильного интернета. При этом речь идет о жилье далеко не «эконом» класса. Со стороны Министерства цифрового развития и депутатского корпуса за последний год было реализовано много инициатив по контролю качества связи, увеличению штрафов, приобретению необходимого оборудования. Но эффект недостаточный, потому что проблема носит межотраслевой характер», - отметила Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что, во-первых, среди граждан распространена радиофобия, а противопоставить разумные доводы в противовес опасениям людей никто не может. В Казахстане комплексное изучение вреда базовых станций для здоровья людей не проводилось. Сегодня даже заключения санитарной службы дается на станцию только после того, как дом принимает решение о разрешении на установку. А на основании чего люди это решение должны принимать?

Во-вторых, ведется строительство домов без технических этажей. В случае согласия жильцов на установку антенны, установить ее будет невозможно, поскольку это будет означать в буквальном смысле поставить ее «на голову» людям.

В-третьих, плотная застройка исключает установку специальных опор для размещения базовых станций. Нет площадей для обеспечения необходимой безопасной зоны на случай падения вышки. Кроме того, не рассчитывается или не берется во внимание нагрузка на сети связи.

В-четвертых, из-за большой этажности, высота размещения антенн позволяет обеспечить связь только на нижних этажах высоток. Влияют на доступность сигнала и материалы, из которых изготовлены стены, окна и фасады зданий.

«Мы все понимаем, что процессы цифровизации будут продолжаться, потребность в качественной связи и интернете расти. Поставлена амбициозная цель обеспечить ковровое покрытие городов сетью 5G. Это потребует увеличения числа антенн в десятки раз. Поэтому на вопрос, где, как, при каких условиях и насколько безопасно они будут размещаться, необходимо ответить. А сделать это невозможно, пока к солидарным действиям по обеспечению связью не присоединятся государственные органы и частные компании, отвечающие за строительство, санитарно-эпидемиологическую ситуацию, разработку генпланов и стандартов», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

По ее словам, над вопросами, касающимися внесения изменений в законы, уже работают депутаты. Однако ряд межотраслевых проблем нужно решать на уровне подзаконных НПА и регламентов, а именно: для минимизации радиофобии провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты; изменить порядок выдачи санитано-эпидемиологического заключения и делать его до момента рассмотрения на собрании жильцов.

Для создания инфраструктуры связи при разработке генеральных планов городов учитывать наличие или возможность размещения базовых станций; в технических регламентах по строительству наряду с другими коммуникациями предусмотреть инфраструктуру связи; ввести практику использования опор двойного назначения и других доступных современных элементов городской инфраструктуры.