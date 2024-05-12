Проблему дефицита врачей в селах решают в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается программа по стимулированию молодых медицинских специалистов, желающих работать в селах. Сейчас подъемные составляют до 5 миллионов тенге. В этом году денежная помощь вырастет до 8,5 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Карагандинской области

Эффект уже есть: дефицит врачей в сельской местности снижается. Только в прошлом году 61 молодой специалист сделал свой выбор в пользу села. В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района показали, как живут и работают молодые медики.

- Я сам в конце 90-х приехал сюда на работу из города. В наше время таких программ не было. Сейчас для молодых специалистов хороший социальный пакет, и это стимул, чтобы приезжать работать в село. В больнице обновляется материально-техническая база, получаем современное оборудование. Но кадров не хватает, поэтому программа очень нужная. В прошлом году наш коллектив пополнили восемь молодых работников: три врача акушера-гинеколога, два врача общей практики и три акушерки. Необходимость в узких специалистах еще есть – в частности, нужен эндокринолог, врач УЗИ, – говорит руководитель ЦРБ Бухар-Жырауского района Данияр Кожабаев.

Фото: акимат Карагандинской области

В районе действует программа «С дипломом – в село!». Прибывшие получили подъёмные из нескольких источников: от больницы, из районного и областного бюджетов.

Программой предусмотрен беспроцентный денежный кредит на покупку жилья – порядка 9 млн тенге. Однако некоторые предпочли служебное жилье. У районной больницы в Ботакаре есть свой дом медиков на четыре семьи – благоустроенный, с центральным отоплением, квартиры со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Возле дома обустроена детская площадка.

Кроме того, молодым специалистам предоставляют арендное жилье.

Фото: акимат Карагандинской области

Акушер-гинеколог Акбота Кожамкулова после окончания резидентуры приехала в Ботакару вместе с мужем и двумя детьми-школьниками. Она уроженка Жезказганского региона, десять лет отучилась в Карагандинском медицинском университете.

- Конечно, был выбор, куда пойти работать. Спрос на акушеров-гинекологов есть везде, специальность востребованная. Здесь предложили хорошие условия. Ничуть не жалею, что не осталась в городе. Все удобно, никаких тревог насчет жилья, все условия созданы. Мы просто приехали сюда с вещами, заселились в готовую квартиру, и на следующий день вышла на работу. Детей сразу же устроили в школу. Все близко: дом, работа, школа. Коллектив хороший, все нравится. Работая на селе, получаешь хороший профессиональный опыт. На повышение квалификации ездила в областную больницу, – поделилась Акбота Кожамкулова.

Фото: акимат Карагандинской области

Врач общей практики Ахрор Усманов переехал в Карагандинскую область из Южного Казахстана. Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави. Представители региона приезжали в вуз, чтобы пригласить выпускников на работу. Предложенные условия понравились, и на месте все обещанное выполнили. В Ботакаре сейчас живет вместе с женой – будущей медсестрой.

Привлечение молодых кадров поможет закрыть дефицит специалистов на селе. И сельским жителям не придется ездить за десятки километров, чтобы получить медицинскую помощь.