Проблему дефицита педагогов в отдаленных селах решают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бесплатные курсы для казахстанских педагогов будут проводить с 2023 года. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедряется принцип непрерывности профессионального развития. С 2023 года мы будем проводить бесплатные курсы для наших педагогов раз в три года. В профессию стали приходить самые успешные, лучшие выпускники школ. В разы увеличилась доля выпускников, окончивших школы с отличием», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ.

Он также добавил, что для решения проблемы дефицита учителей в некоторых регионах по поручению Президента в этом году запущен специальный проект.

«Мы активно подключили НИШ. Через специальный проект мы обеспечили наши регионы, где ощущается дефицит педагогических кадров, лучшими педагогами. Они получают другую заработную плату, а именно в 2,5 раза больше, чем другие педагоги. Думаю, что эта программа позволит нам повлиять на проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах», - подчеркнул министр.

По словам главы Минпросвещения, для подготовки качественных педагогов нужны специальные стандарты аккредитации педагогических образовательных программ. Министр напомнил, что прием педагогов на работу учителей осуществляется на конкурсной основе.

Ранее сообщалось, что в столице проходит VII Съезд учителей и работников образования государств-участников Содружества Независимых Государств «Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период». В работе форума принимают участие около 700 человек, в том числе 100 делегатов из стран СНГ.