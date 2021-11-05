Проблему чистоты использования казахского языка в интернете подняла Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему чистоты использования казахского языка в интернет-пространстве подняла министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на V Форуме создателей казахоязычного онлайн-контента QAZFORUM, Аида Балаева рассказала, что при министерстве была создана рабочая группа, которая проанализировала казахоязычный контент, публикуемый в средствах массовой информации.

«Многие информационные сайты предпочитают подавать ту или иную информацию короткой и легкой в восприятии. Поэтому сегодня возникло такое понятие как «Интіл» («Intil») по правильному правописанию. Несмотря на это, на многих сайтах, которые акцентируют внимание на быстром распространении информации, нет самой чистоты языка. Всё это негативно влияет на изучение казахского языка через интернет», - сказала Аида Балаева.

Как сообщила глава МИОР, в сентябре этого года, при поддержке министерства впервые был подготовлен сборник «Сөзтүзер. Қате қолданыстар сөздігі».

«В этой книге собрано более 3,5 тысяч распространенных словосочетаний и приведено более 2000 конкретных примеров», - уточнила Аида Балаева.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал QazForum 2021.

«В этом году мы отмечаем 30-летие нашей Независимости. Наше государство установило дипломатические отношения с США, которым тоже исполняется 30 лет. За эти 30 лет США поддержало множество проектов, одним из них является форум создателей казахоязычного онлайн-контента», - сказала Аида Балаева.