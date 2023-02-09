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Проблему бесконечных походов к терапевту за направлениями обещают решить в Казахстане

9 Февраля 2023, 13:25
Проблему бесконечных походов к терапевту за направлениями обещают решить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему бесконечных походов к терапевту за направлениями к узким специалистам подняли столичные жители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи акима города Астаны Жениса Касымбека с населением Байконырского района градоначальнику задали вопрос касательно этой проблемы.

«Почему нам бесконечно приходится для получения направления к узким специалистам идти на прием к терапевту, неизвестно еще есть ли запись. Почему нельзя прийти и сказать, что мне нужно к такому-то специалисту и получить направление?» - спросила жительница столицы.

На что представители столичного управления общественного здравоохранения отметили, что в курсе этой проблемы и уже выходили с соответствующим предложением в Минздрав. Этот вопрос сейчас рассматривается и планируется внести изменения в законодательство в этой части.


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