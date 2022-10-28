Проблему Аральского моря обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев вместе с Председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой приняли участие в третьем заседании комиссии по сотрудничеству между палатами Парламентов двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая работу комиссии, Маулен Ашимбаев отметил, что на современном этапе Казахстан и Узбекистан выстроили конструктивный и доверительный диалог, который полностью отвечает духу дружбы и добрососедства между нашими народами.

«Сегодня наши лидеры показывают пример сотрудничества и взаимодействия. Очень характерно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой первый визит в качестве Главы государства совершил именно в братский Узбекистан. По итогам государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в декабре 2021 года наше партнерство выведено на уровень союзнических отношений. Активно работает комиссия по сотрудничеству между нашими палатами. Хочу подчеркнуть активную работу двух сопредседателей комиссии», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Одним из ключевых вопросов для рассмотрения сенаторов стали перспективы взаимодействия по ликвидации последствий катастрофы Аральского моря.

«Высыхание Арала признано ООН и всем мировым сообществом одной из глобальных экологических проблем современности. Казахстан и Узбекистан реализуют соответствующие меры и осуществляют проекты, которые позволяют в значительной степени стабилизировать ситуацию в Приаралье. Уверен, что сегодня на заседании комиссии наши коллеги-депутаты выскажут предложения и идеи по совместной работе со стороны Парламентов по решению этой острейшей экологической проблемы», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы обсудили вопрос развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также укрепления побратимских связей городов двух стран.

Танзила Нарбаева поблагодарила Казахстан за системную работу по выстраиванию межпарламентского сотрудничества.

В ходе заседания обсуждена совместная работа в мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами в рамках международных организаций, а также подвели итоги реализации Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества на 2021-2022 годы.

В завершении встречи парламентарии выработали комплекс предложений, в том числе по дальнейшему участию парламентариев в ликвидации последствий катастрофы Аральского моря, вопросам развития туризма, управления водными ресурсами, обеспечения безопасности в регионе Центральной Азии и другим актуальным направлениям взаимодействия.

Ранее сообщалось, что 27-28 октября в Самарканде проходят мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Вчера состоялось заседание Совета МПА СНГ, парламентарии приняли участие в работе постоянных комиссий и заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.