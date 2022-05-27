27 Мая 2022 08:15

Проблемными являются 10 из 28 строящихся соцобъектов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова состоялось заседание, на котором обсуждался вопрос о несвоевременном вводе строящихся за счет бюджетных средств объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

С докладом выступил исполняющий обязанности руководителя областного управления строительства Нурберген Кусаинов.

«10 из 28 социальных объектов, которые в настоящее время строятся за счет бюджетных средств – проблемные. Это одна школа, четыре пристройки к школам, два дома культуры, две врачебные амбулатории и спортивный зал. Важно отметить, что по четырем из этих объектов на сегодняшний день возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Медленными темпами идет также строительство 60-квартирного жилого дома в селе Аккистау Исатайского района и такого же дома в поселке Макат, где необходимо усилить контроль со стороны акиматов этих районов», – сообщил Нурберген Кусаинов.



Глава региона в своем выступлении акцент сделал на необходимости выполнения сроков контрактов, заключенных между заказчиками и подрядными организациями.



«Работать надо строго по закону. Если подрядчик не укладывается в график, нужно прерывать с ним контракт и искать других подрядчиков. Если с вашей стороны будет четкость и системность, предприниматели научатся все делать в срок. Это – предупреждение, второго шанса больше не будет. Нам важно донести до населения, где нет ни клуба, ни школы, ни спортзала, ни столовой, эту ситуацию. Все с нетерпением ждут ввода этих социальных объектов. Во-вторых, к подрядным организациям есть вопросы по качеству на стадии завершения строительства. Поэтому мы подготовим алгоритм и будем работать по нему, чтобы избежать подобных неприятностей», – сказал аким области Серик Шапкенов.

