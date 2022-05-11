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Проблемные займы на 648 млрд тенге списали в Казахстане
11 Мая 2022 11:31

Проблемные займы на 648 млрд тенге списали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане банками с 2020 года разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года банками по согласованию с Агентством разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. В течение двух лет списано проблемных займов на 648 млрд тенге», - сообщила Мадина Абылкасымова, представляя на пленарном заседании Мажилиса проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

По ее словам, дальнейшее снижение стрессовых активов на рыночных принципах сохраняет свою актуальность.

«Настоящий законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в четыре закона», - сказала Мадина Абылкасымова.

По информации спикера, документом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов.

Ранее сообщалось, что с 2016 года в результате принятых мер по оздоровлению банковского сектора списано стрессовых активов на сумму 6,7 трлн тенге.

Автор:
Корреспондент
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