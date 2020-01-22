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Проблемные вопросы выдачи индустриального сертификата подняли в НПП «Атамекен»

22 Января 2020 18:18
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Проблемные вопросы выдачи индустриального сертификата подняли в НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы выдачи индустриального сертификата для организаций инвалидов подняли на расширенном заседании НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Индустриальный сертификат - это добровольная сертификация, подтверждающая наличие у заявителя технической, технологической и ресурсной возможностей производить продукцию, выполнять работу и оказывать услугу в объемах, согласно заявленным в перечне товаров, работ и услуг. Нацпалата выдает индустриальный сертификат с 2019 года, в том числе и для организаций инвалидов.

«Индустриальный сертификат подтверждает наличие производства, оборудования, мощностей и не является документом, который подтверждает качество и безопасность продукции. За 8 месяцев 2019 года в адрес Национальной палаты поступило 215 жалоб, в том числе 30% из них от организаций инвалидов. Такие жалобы поступают в наш адрес как устно, так и письменно», - рассказала директор департамента закупок и местного содержания НПП «Атамекен» Меруерт Абдуалиева в ходе расширенного совещания под председательством председателя правления НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова.

По ее словам, на основании жалоб со стороны организаций в Нацпалате озвучили основные проблемные вопросы выдачи индустриальных сертификатов.

«Первая проблема - высокая стоимость отраслевой экспертизы. Согласно правилам по предложению отраслевых ассоциаций было предусмотрена тарификация, в том числе перелет, проживание, питание экспертов. Минимальная стоимость достигает 230 тысяч тенге, максимальная – 700 тысяч тенге», - отметила М. Абдуалиева.

Также существует проблема нехватки отраслевых экспертов для проведения экспертизы. По данным НПП, на сегодня насчитываются 16 экспертов по легкой промышленности, 7 экспертов по мебельной промышленности.

«Что касается статистики выдачи сертификатов, то 121 сертификат выдан по легкой промышленности, 29 сертификатов - по мебельной промышленности. Мы в этом видим риски затягивания рассмотрения заявок от организаций. Следующая проблема – нехватка лаборатории по товарам мебельной и легкой промышленности. Также есть проблема касательно завышенных требований при проведении отраслевой экспертизы. Такую проблему поднимают не только организации инвалидов, но и все предприятия», - добавила она.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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