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Проблемные вопросы внедрения ОСИ озвучили в столице

2 Декабря 2021 12:19
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Проблемные вопросы внедрения ОСИ озвучили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления жилья и жилищной инспекции Дархан Кулбаев назвал проблемные вопросы внедрения ОСИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вместе с тем имеются и проблемные вопросы внедрения реформы, с которыми сталкиваются собственники квартиры и нежилых помещений. Например, старые формы управления воспрепятствуют передаче дома. В практике данные вопросы решаются только через судебные органы. По городу Нур-Султану с начала реализации реформы около 50 ОСИ получили доступ на управление своим домом. На сегодняшний день Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос введения административной ответственности для старых форм управления», - пояснил на онлайн- брифинге Дархан Кулбаев.

По его словам, также наблюдается пассивность самих собственников по переходу на новые управления. В большинстве случаев среди собственников квартир отсутствуют желающие быть председателями.

«Основная причина – неготовность руководить процессом управления домом, пассивность жителей при созыве инициативной группы и проведение общих собраний. Также наблюдается неактивное участие в составе Совета дома и ревизионной комиссии. В целом реформа позволяет объединить жителей дома для решения важных проблем по управлению и содержанию общего имущества, соблюдая при этом принцип демократичности и прозрачности расходования средств», - отметил заместитель главы управления жилья и жилищной инспекции.

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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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