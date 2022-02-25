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Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты

25 Февраля 2022 18:23
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Проблемные вопросы СПК «Астана» озвучили депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов поднял проблемные вопросы, касающиеся СПК «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«При передаче в долевое участие «Астана Орманы» не относился к проблемным активам. Кроме того, это единственное предприятие столицы, которое осуществляет деятельность по Зеленому поясу. Получается, конкурентной среды там нет. Это как бы госпредприятие на правах монополистов, условно говоря, которое полностью обеспечивает Зеленый пояс. Но, честно говоря, сейчас оно стало минусовым в доходной части. Изучая предприятия, которые были переданы СПК, вижу, что нет ни одного предприятия с плюсовым доходом», - сказал Елан Каналимов на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

На вопрос ответил председатель правления АО «СПК «Астана» Рустем Куанышбаев.

«Сейчас мы оперативные данные за 2021 год подбиваем, оно состоит более, чем из 10 предприятий, три минусовых. Какие-то плановые минусовые, какие-то исторические, остальные в плюсе, и самое главное, консолидированы», - отметил Р. Куанышбаев.

По словам Е. Каналимова, бюджет надо жестко контролировать.

«И у нас, честно скажу, нет жесткого контроля за инвестпроектами, именно в части наших монополистов – предприятий, вверенных вам под управление. Приведу пример двух предприятий: АРЭК в 2021 году не исполнено 77% при выделении 4,5 млрд на инвестпроекты. При этом «Теплотранзиту» выделено было всего 1,5 млрд – у них исполнение 95%. Поэтому, у нас на сетях постоянные аварии, порывы, обесточивание». – заключил он.


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#Нур-Султан   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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