Проблемные вопросы реки Жайык находятся на контроле Президента РК - Минэкологии

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов и аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев провели встречу с общественностью Западно-Казахстанской области по обсуждению проблемных вопросов бассейна реки Жайык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссы

В ходе встречи С. Кожаниязов отметил, что более 80% стока поступает с территории РФ. Гидрологическая особенность реки Жайык состоит в том, что более 70% годового стока реки формируется в паводковый период. В связи с чем, объем паводкового стока имеет ключевое значения на экологическое состояние реки Жайык.

В бассейне реки Жайык с 2018 года начался период маловодья. При среднемноголетнем значении стока 9,58 млрд м3, в период 2001-2020 годы сток в среднем составил 8,14 млрд м3, в 2019 году достиг исторического минимума – 3,5 млрд м3, в 2020 году – 4,3 млрд м3, в 2021 году – 3,6 млрд м3. Причина маловодья - климатические изменения и антропогенные факторы.

Поэтому проблемные вопросы р.Жайык находятся на постоянном контроле руководства страны.

Вопросы реки Жайык постоянно обсуждаются на встречах президентов Казахстана и России. Обсуждение вопросов Жайыка на уровне Президентов состоялось на 17-ом Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в сентябре 2021 года, а также в ходе государственного визита нашего Президента в Москву в декабре 2021 года.

Премьер-министры стран в декабре 2021 года в городе Москве и на недавней встрече, в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, отметили необходимость продолжения совместных работ по бассейну трансграничной реки Жайык.

Актуальные вопросы реки Жайык находятся на постоянном контроле министров профильных министерств сторон.

Осуществляется постоянная работа в рамках совместной комиссии на уровне сопредседателей сторон и экспертов.

По предварительному гидрологическому прогнозу в этом году, вероятнее всего, продолжится цикл маловодья.

В периоды маловодья до 85% паводкового стока задерживается в водохранилищах на территории России и Казахстана, увеличивая влияние антропогенного фактора.

В этой связи, в целях улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык в маловодные годы в октябре 2020 года подписана и с 2021 года реализуется Единая дорожная карта о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык.

Основная цель совместных исследований – выработка рекомендаций по синхронизации режима работы водохранилищ, расположенных на казахстанской и российской территориях для обеспечения паводкового стока близких к максимальным расходам в маловодные годы.

Также сторонами утверждена и реализуется программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы.

Кроме этого, во исполнение поручения Президента Правительство и акиматы регионов принимают меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне, в том числе в рамках комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021 – 2025 годы - дноуглубительные и берегоукрепительные работы, реконструкция действующих и строительство новых водохранилищ, очистка протоков и каналов, увеличение водосборных площадей в бассейне реки, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния реки.

В период с 2020 до 2025 года выполняются работы на сумму более 98 млрд тенге. Суммы могут корректироваться исходя из финансовых возможностей и готовности ПСД. На российской стороне принимаются аналогичные меры.

В рамках комплексных планов социально-экономического развития на территории Актюбинской области проводится реконструкция Каргалинского и Актюбинского водохранилищ, которые дают сток реки Илек (притока реки Жайык).

На территории Западно-Казахстанской области начата реконструкция Кировского водохранилища и планируется строительство двух новых водохранилищ, очистка и капитальный ремонт оросительно-обводнительных систем, реконструкция Каменского группового водопровода.

На территории Атырауской области для улучшения гидрологического режима рек Жайык и Кигач проводятся дноуглубительные работы, извлечение затонувших судов и других крупногабаритных предметов, капитальный ремонт оросительно-обводнительных систем, строительства и реконструкция магистральных водоводов и групповых водопроводов.

В целях улучшения подачи воды в казахстанскую часть бассейнов рек Караозен и Сарыозен на возмещение затрат по подаче волжской воды в 2020 году выделено 2 млрд 96 млн тенге, в 2021 году выделено 4 млрд 16 млн тенге. В этоим году предусмотрено выделить 5 млрд 164 млн тенге.



