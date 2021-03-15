Проблемные вопросы поднял главный акмолинский полицейский на совещании

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный акмолинский полицейский генерал-майор Арманбек Баймурзин провел оперативное совещание в Аршалынском отделе полиции, а также посетил родных погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника Аршалынского РОП Сергея Череповского, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

На совещании, в работе которого приняли участие аким Аршалынского района Айдар Байманов и прокурор района Талгат Оспанов, был поднят ряд проблемных вопросов.

Начальник департамента полиции довел до личного состава информацию о рассмотрении на заседании в Сенате Парламента РК вопросов по законодательному обеспечению сервисной модели полиции и освобождению МВД от непрофильных функций. Он поручил организовать должную работу в системе «Омниканальность приема сообщений граждан», обращая особое внимание на реализацию ведомственной программы «По защите имущества на 2021-2023 годы» и противодействие интернет – мошенничествам.

На состояние криминогенной ситуации на местах влияет эффективное взаимодействие правоохранительных органов и местной исполнительной власти. О работе в этом направлении рассказал А. Байманов, высоко оценивший работу участковых инспекторов полиции Аршалынского РОП. Глава местной исполнительной власти поделился большими перспективами социально-экономического развития района, которые поспособствуют притоку населения в регион. Контингент прибывающего населения разнообразный, и эта ситуация может повлиять, по словам акима, на криминогенную обстановку.

«Ветераны органов внутренних дел играют важную роль в организации нашей работы. Их участие, многолетний опыт и навыки помогают успешно выполнять служебные задачи, поставленные перед действующими сотрудниками», - отметил важность института наставничества А. Баймурзин. Наглядным примером такого тесного взаимодействия стало выступление на оперативном совещании председателя Совета ветеранов РОП Александра Медведенко.

«Текущий 2021 год объявлен министром внутренних дел «Годом профилактики правонарушений и обеспечения принципа «полиция в шаговой доступности», - подчеркнул А. Баймурзин и призвал сотрудников полиции во исполнение поручения Президента страны К.К. Токаева быть более открытыми для граждан, так как основное требование к органам правопорядка - эффективная работа, а ключевым показателем является доверие населения.

В завершение оперативного совещания руководитель департамента за активное участие в общественной жизни районного отдела полиции и охране общественного порядка наградил благодарственными письмами добровольного помощника полиции Елену Клеменко и общественного помощника полиции Наталью Склярову.

Глава акмолинской полиции посетил также родных погибшего 13 июня 2003 года при исполнении служебных обязанностей сотрудника Аршалынского РОП Сергея Череповского.

«В день своей гибели дознаватель выехал в составе дежурной следственно-оперативной группы на трассу «Алматы-Екатеринбург» на ДТП, участниками которого были две автомашины «Камаз» и «Газель». Во время разбора ДТП следовавшая со стороны города Нур-Султана легковая автомашина из-за плохой видимости допустила столкновение с автомашиной «Газель» - участником ДТП. В результате старший лейтенант полиции, начальник дознания ОВД Аршалынского района 24-летний Сергей Череповский погиб на месте происшествия, исполняя служебные обязанности», - рассказали в ведомстве.

Глава ведомства поблагодарил родных Сергея Череповского за стойкость в перенесении невосполнимой утраты. Мама погибшего Наталья Дурнева, в свою очередь, пожелала, чтобы матери и супруги сотрудников полиции никогда не сталкивались с горем утраты своих близких.