Проблемные вопросы оформления инвалидности в Казахстане поднял депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса РК депутат Гани Ташкараев поднял проблемные вопросы по оформлению гражданами инвалидности, проживающих в отдаленных населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из актуальных вопросов касается установления инвалидности, ее переоформления и продления срока пересмотра инвалидности для детей. Это одна из самых сложных проблем для инвалидов, так как установление инвалидности - это очень сложная задача, требующая не только определенного времени, но и сбора и сдачи большого количества документов. Помимо бумажной волокиты, требуется медико-социальная экспертиза. На сегодняшний день, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, в республике насчитывается 696 825 инвалидов. Из них 85% - взрослые и 14% - дети до 18 лет. Этим людям очень сложно самостоятельно собрать множество документов. Особенно это касается сельских жителей», - сказал Гани Ташкараев, оглашая депутатский запрос в адрес главы Правительства.

Депутат отметил, что срок оформления инвалидности в среднем составляет от 2 месяцев до одного года.

«По официальным данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в 2021 году в суд подано и рассмотрено 102 исковых заявления. Из них по 77 (75,5%) делам отказано в удовлетворении исков и по 25 делам удовлетворены требования заявителей. При существующем механизме признания инвалидности есть коррупционные риски. По мнению инвалидов, вопросы прохождения повторной экспертизы абсолютно неразумны и в большинстве случаев вызывают недовольство действиями органов и специалистов, уполномоченных заниматься этими вопросами», - сказал Гани Ташкараев.