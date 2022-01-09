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    17:52, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Проблемные вопросы обсудил с владельцами торговых сетей замакима СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек встретился с представителями торговых сетей и переработчиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, основной темой встречи стали вопросы неповышения цен на социально значимые продукты питания для населения.

    Обсудили вопросы бизнеса, связанные с перебоями в работе интернета. Предприниматели отметили, что по этой причине возникают проблемы с работой кассовых аппаратов, которые выходят из строя, невозможно проанализировать цены на продукты и другие товары от поставщиков.

    «Жалуются предприниматели на плохое движение пассажирских автобусов, из-за чего они не могут своевременно отправить своих работников по домам до начала действия комендантского часа. Заместитель акима области заверил, что движение автобусов восстановят со следующей недели», - проинформировали в пресс-службе.

    Много вопросов у предпринимателей возникало по ограничительным мерам, принятым на период действия ЧП, проезда грузового транспорта с товаром, выезда торговых представителей за пределы города через блокпосты.

    «Проблем с прохождением транспорта с продуктами питания и другими товарами через блокпосты нет. В случае же возникновения таких фактов бизнесмены могут обратиться в call-центр палаты предпринимателей, для оперативного решения вопросов», - сказал директор региональной палаты Алибек Ашметов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Бизнес Акимат ЧП-2022 Экономика
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