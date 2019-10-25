Проблемные объекты Каркаралинского района посетил аким Карагандинской области
КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Женис Касымбек посетил проблемные объекты в Егиндыбулаке и Карагайлы Каркаралинского района. Глава региона акцентировал внимание на улучшении жизни сельчан, решении социальных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Так, например, в Егиндыбулаке нуждается в ремонте местный Дом культуры. Зданию более 50 лет. Последний раз частичный ремонт делали 15 лет назад. Сегодня здание заметно обветшало. Аким района Калел Максутов сообщил, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт готова. В следующем году планируется обновить фасад и внутренние помещения.
На сегодня в ДК работают 9 кружков для детей и подростков. Кроме этого, есть хор ветеранов, народные ансамбль и театр, которые известны не только в родном крае, но и по всей области.
Местные власти рассказали акиму области, что в селе не хватает и спортивного объекта. Обсудили строительство физкультурно-оздоровительного центра. Глава региона поручил разработать ПСД.
В ходе поездки по селу аким области заехал в местную школу, которая также нуждается в ремонте. Женис Касымбек поручил решить этот вопрос.
Капитальный ремонт школы сделают и в поселке Карагайлы - ее также посетил первый руководитель региона. К работам должны приступить в следующем году.
В этом же селе завершается строительство семейной врачебной амбулатории. Подрядчики обещают сдать объект к концу года.
Акиму области представили проект благоустройства парка в поселке. По словам главы района, жители просили восстановить для отдыха заброшенную территорию. В следующем году там начнут наводить порядок.
Кроме того, приступят к решению актуальной проблемы с водой и канализацией. Как доложил аким района, ПСД разработана, и решается вопрос с финансированием.
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