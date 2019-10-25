+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проблемные объекты Каркаралинского района посетил аким Карагандинской области

25 Октября 2019 16:03
Поделиться:
Проблемные объекты Каркаралинского района посетил аким Карагандинской области

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Женис Касымбек посетил проблемные объекты в Егиндыбулаке и Карагайлы Каркаралинского района. Глава региона акцентировал внимание на улучшении жизни сельчан, решении социальных вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сарыозенский супермен: 82-летний сельчанин чистит дорогу, чтобы село не отрезало от цивилизации
Развитие женского предпринимательства на селе обсуждают в СКО Умирзак Шукеев посетил ряд социально значимых объектов в Толебийском районе 19 проектов в рамках программы  «Ауыл – Ел бесігі» реализуют в Акмолинской области

Так, например, в Егиндыбулаке нуждается в ремонте местный Дом культуры. Зданию более 50 лет. Последний раз частичный ремонт делали 15 лет назад. Сегодня здание заметно обветшало. Аким района Калел Максутов сообщил, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт готова. В следующем году планируется обновить фасад и внутренние помещения.


На сегодня в ДК работают 9 кружков для детей и подростков. Кроме этого, есть хор ветеранов, народные ансамбль и театр, которые известны не только в родном крае, но и по всей области.

Местные власти рассказали акиму области, что в селе не хватает и спортивного объекта. Обсудили строительство физкультурно-оздоровительного центра. Глава региона поручил разработать ПСД.


В ходе поездки по селу аким области заехал в местную школу, которая также нуждается в ремонте. Женис Касымбек поручил решить этот вопрос.


Капитальный ремонт школы сделают и в поселке Карагайлы - ее также посетил первый руководитель региона. К работам должны приступить в следующем году.


В этом же селе завершается строительство семейной врачебной амбулатории. Подрядчики обещают сдать объект к концу года.

Акиму области представили проект благоустройства парка в поселке. По словам главы района, жители просили восстановить для отдыха заброшенную территорию. В следующем году там начнут наводить порядок.

Кроме того, приступят к решению актуальной проблемы с водой и канализацией. Как доложил аким района, ПСД разработана, и решается вопрос с финансированием.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив