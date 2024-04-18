Проблемы в сфере административной юстиции обсудили депутаты, судьи, ученые и эксперты в Астане

Сегодня в Астане прошел круглый стол на тему «Вопросы развития административного процедурно-процессуального законодательства», организованный Институтом парламентаризма при УДП РК совместно с Академией государственного управления при Президенте РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Института парламентаризма.

Мероприятие было организовано с целью объединить усилия депутатского корпуса, судей, ученых, экспертов, заинтересованных государственных органов и гражданского сообщества в решении существующих проблем в сфере административной юстиции, совершенствовании действующего законодательства в области административных правоотношений с учетом международного опыта.

В работе круглого стола приняли участие депутаты палат Парламента РК, представители судебной системы и государственных органов, видные казахстанские эксперты, а также судьи и представители экспертного сообщества из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

В настоящее время в Мажилисе рассматривается правительственный законопроект по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции.

Прошедший круглый стол стал составной частью большой работы по совершенствованию административного законодательства, проводимой в Казахстане.

Напомним, что Административный процедурно-процессуальный кодекс, действующий в Казахстане с 2021 года, регламентирует процедуру оспаривания гражданами и юридическими лицами актов государственных органов и жалоб на бездействие чиновников. Ранее споры граждан с органами власти рассматривались в порядке гражданского судопроизводства.

Актуальным остается также вопрос приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами защиты прав человека. Ключевым принципом Административного процедурно-процессуального кодекса стал принцип защиты физических лиц от возможных злоупотреблений со стороны субъектов власти.

В настоящий момент наблюдается увеличение числа исков, поступающих в специализированные межрайонные административные суды. В связи с этим институт парламентаризма при УДП РК предложил обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

На круглом столе обсуждались актуальные вопросы судебной практики по административным делам, а также вопрос применения административного усмотрения, как условия эффективного государственного управления и пределы его судебного контроля.

Предложения и рекомендации, выработанные в ходе круглого стола, будут учтены в работе по дальнейшему совершенствованию Административного процедурно-процессуального кодекса РК.