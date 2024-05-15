Проблемы в лечении онкобольных в Казахстане назвала эксперт

На базе Больницы Медицинского центра УДП РК в Астане проходит научно-прикладная конференция по ядерной медицине, передает корреспондент агентства Kazinform.

На конференции ведущие специалисты и ученые России и Казахстана обсуждают международный опыт в производстве радиофармпрепаратов, которые используются для диагностики злокачественных опухолей.

Руководитель Центра ядерной медицины при БМЦ УДП, доктор медицинских наук Айгуль Садуакасова отметила, что ядерная медицина — совершенно молодая отрасль в Казахстане. И вопрос развития высококвалифицированных кадров в этой сфере сегодня требует особого внимания.

Еще одним новым направлением она назвала тераностику, объединяющую терапию и диагностику в ядерной медицине.

— Тераностика — одно из новых направлений в Казахстане, которое должно быть действительно поддержано государством. Для этого необходимо не только иметь диагностические центры, как в Центре ядерной медицины, но и создание терапевтических корпусов по нормам радиационной безопасности. Это абсолютно защищенные палаты и объекты жидких радиоактивных отходов. Такой центр у нас есть, он пока единственный в городе Семее. Там терапевтический корпус на 15 активных или «горячих» коек для терапии изотопами, — рассказала глава центра.

По ее словам, в новом Онкологическом центре, который будет открыт в этом году в Астане, будет создано дополнительно еще восемь коек. Однако потребность в стране — больше 100 коечного фонда для лечения таких заболеваний, как рак щитовидной железы и тиреотоксикоз.

— Также костные метастазы пока не лечатся в Казахстане методами ядерной медицины. Нашим пациентам приходится уезжать за рубеж, в частности, в Россию. Кроме того, мужское здоровье не прикрыто в Казахстане. Мы диагностируем, у нас для этого есть препараты, но чтобы лечить пациентов, у нас пока мало палат, — добавила Айгуль Садуакасова.



Центр ядерной медицины является единственным учреждением в Казахстане, которое производит шесть радиофармацевтических препаратов, планируется увеличение до девяти циклотронном способом. Дополнительно имеются еще два генераторных препарата.