Проблемы центров поддержки семьи рассмотрели в Астане

На заседании Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике обсудили повышение эффективности центров поддержки семьи в регионах, а также расширение адресной помощи населению, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Заседание состоялось в Астане под председательством Заместителя Премьер-министра — Министра культуры и информации РК, председателя Национальной комиссии Аиды Балаевой.

Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности деятельности центров поддержки семьи в регионах. С докладом выступила Уполномоченный по делам семьи в РК, заместитель председателя Национальной комиссии Снежанна Имашева, которая обозначила основные проблемы в работе ЦПС, включая кадровый дефицит и недостаточную материально-техническую базу.

По словам Аиды Балаевой, на сегодняшний день деятельность ЦПС преимущественно сосредоточена на оперативном реагировании на экстренные случаи и приеме граждан в заявительном порядке.

Также эффективность центров поддержки семьи напрямую зависит от кадрового состава и материально-технической оснащенности. В центрах наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, включая психологов, социальных работников и юристов. Отдельно отмечено, что низкий уровень оплаты труда остается одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие кадрового потенциала центров.

На сегодняшний день в республике функционирует 158 ЦПС. В 11 регионах центры полностью охватывают все города и районы, обеспечивая 100% доступность услуг для населения. Кроме того, единые городские ЦПС созданы в Алматы, Астане и Шымкенте. Сначала 2026 года по республике зарегистрировано уже почти 30 тыс. обращений граждан. Более 24 тыс. семей получили консультационную помощь, еще около 5 тыс. семей находятся на постоянном социальном сопровождении.

— Семья — основа общества. От благополучия семьи напрямую зависит состояние и устойчивость государства. В этом вопросе не может быть второстепенных тем или мелочей. Когда мы говорим о решении социальных вопросов и проблем семьи, речь идет не об отдельных направлениях, а о комплексной работе. Поэтому работу центров поддержки семьи необходимо выстраивать системно и адресно. Результат нашей работы — это не просто статистика. За каждой цифрой стоят конкретные судьбы, — сказала вице-премьер.

По итогам заседания Аида Балаева поставила задачу провести по каждому региону детальный анализ проблемных вопросов на основе аналитических данных, результатов социальных исследований и мониторинга. Национальной комиссии необходимо подготовить конкретные рекомендации по деятельности центров поддержки семьи с учетом региональной специфики.

Также Заместитель Премьер-министра обозначила необходимость выработать четкие алгоритмы дальнейшей работы, а также представить конкретные предложения по вопросам оплаты труда и дополнительного стимулирования специалистов.

Отдельный акцент был сделан на повышении информированности населения о деятельности центров поддержки семьи, расширении практики адресной работы с семьями и совершенствовании механизмов межведомственного взаимодействия.