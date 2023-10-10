Проблемы МСБ изучают казахстанские сенаторы

Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели встречу с представителями НПП «Атамекен» и ассоциаций бизнеса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Модерируя мероприятие, сенатор Ляззат Рысбекова отметила, что Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса поставил конкретные задачи по дальнейшему развитию предпринимательства.

- На сегодняшнем этапе развития МСБ важно выработать конкретные меры, в том числе законодательные. Отмечу, что мы уже провели несколько встреч с заинтересованными госорганами и представителями бизнеса. Учитывая особую значимость этого вопроса, Сенатом Парламента 3 ноября текущего года запланировано проведение Правительственного часа на тему развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан, - сказала сенатор.

В ходе встречи с докладом выступил заместитель председателя правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Ерканат Маканов, предложивший в рамках нового Налогового кодекса внедрить механизм освобождения от уплаты НДС производителям, которые импортируют металлопродукцию.

А вице-президент ОЮЛ «Союз химиков Республики Казахстан» Тахмина Нагуманова подняла вопрос развития среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности. Так, она предложила предусмотреть в налоговом законодательстве специальный налоговый режим для субъектов обрабатывающей промышленности, по аналогии с налоговым режимом розничного налога.

В ходе мероприятия были озвучены системные проблемы и барьеры, сдерживающие эффективное развитие малого и среднего бизнеса

в Казахстане, а также конкретные меры по их решению. Среди них - совершенствование налогообложения и администрирования, расширение доступности финансовых средств для субъектов малого и среднего бизнеса, включая кредитование банками второго уровня, обеспечение эффективности государственной поддержки и другие.

Депутаты подчеркнули, что предложения, озвученные на сегодняшней встрече, найдут свое отражение в рекомендациях Правительству и заинтересованным госорганам.