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    10:10, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проблемы инвесторов решили прокуроры Актюбинской области

    Проблемы инвесторов решили прокуроры Актюбинской области
    Фото: сайт Генеральной прокуратуры РК

    В Актюбинской области при координации органов прокуратуры разрешены 2 проблемных вопроса инвесторов, общая сумма инвестиций которых составляет более 7,3 млрд тенге, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области передает МИА "Казинформ".

    К примеру, на территории области реализуется инвестиционный проект ТОО «Эрудит Бизнес» по строительству частной бизнес школы «Эрудит». Реализация проекта осуществляется с привлечением денежных средств инвесторов с Объединенных Арабских Эмиратов.

    Установлено, что выделенный инвестору в начале года земельный участок не обеспечен инфраструктурой и коммуникационными сетями (свет, вода, газ и др.).

    По результатам рабочей встречи на площадке Фронт-офиса решен вопрос о выделении ТОО «Эрудит Бизнес» альтернативного участка, обеспеченного необходимой инфраструктурой и отвечающего потребностям инвестора.

    В другом случае, ТОО «Мунайхим ЛТД» с конца прошлого года реализуется проект «Строительство завода по производству химических реагентов», который по причине отсутствия необходимого объема газа не мог начать свое производство.

    По итогам рабочей встречи с руководством АО «КазТрансГазАймак» и других уполномоченных органов вопрос выделения требуемого объема газа разрешен. В настоящее время завод запущен.

    Поддержка инвесторов осуществляется через специально образованные Фронт-офисы в составе которой представители прокуратуры, местных исполнительных органов, агентства по финансовому мониторингу, Антикоррупционной службы, НПП «Атамекен» и АО «НК «Kazakh Invest».

    Теги:
    Прокуратура Актюбинская область
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