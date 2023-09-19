Проблемы инвесторов решили прокуроры Актюбинской области

В Актюбинской области при координации органов прокуратуры разрешены 2 проблемных вопроса инвесторов, общая сумма инвестиций которых составляет более 7,3 млрд тенге, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области передает МИА "Казинформ".

К примеру, на территории области реализуется инвестиционный проект ТОО «Эрудит Бизнес» по строительству частной бизнес школы «Эрудит». Реализация проекта осуществляется с привлечением денежных средств инвесторов с Объединенных Арабских Эмиратов.

Установлено, что выделенный инвестору в начале года земельный участок не обеспечен инфраструктурой и коммуникационными сетями (свет, вода, газ и др.).

По результатам рабочей встречи на площадке Фронт-офиса решен вопрос о выделении ТОО «Эрудит Бизнес» альтернативного участка, обеспеченного необходимой инфраструктурой и отвечающего потребностям инвестора.

В другом случае, ТОО «Мунайхим ЛТД» с конца прошлого года реализуется проект «Строительство завода по производству химических реагентов», который по причине отсутствия необходимого объема газа не мог начать свое производство.

По итогам рабочей встречи с руководством АО «КазТрансГазАймак» и других уполномоченных органов вопрос выделения требуемого объема газа разрешен. В настоящее время завод запущен.

Поддержка инвесторов осуществляется через специально образованные Фронт-офисы в составе которой представители прокуратуры, местных исполнительных органов, агентства по финансовому мониторингу, Антикоррупционной службы, НПП «Атамекен» и АО «НК «Kazakh Invest».