Проблемы дефицита воды в Центральной Азии обсудили в Кыргызстане

В Бишкеке состоялась международная конференция на тему «Дефицит гидроресурсов в ЦА: пути решения водных проблем на региональном и международном уровнях», организаторами которой выступили Центр экспертных инициатив «Ой Ордо» в партнерстве с общественным фондом «Green Energy» и Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере Жогорку Кенеша КР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР -директор Службы водных ресурсов при ведомстве Алмазбек Сокеев, специалисты государственных органов, представители научного и экспертного сообществ, дипломатического корпуса, а также международных организаций.

Секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов в своем выступлении подчеркнул, что проблема истощения, загрязнения и сокращение водных ресурсов, особенно пресной воды, не только в Кыргызстане, Центральноазиатском регионе, но и на глобальном уровне становится одной из важнейших проблем, требующих принятия незамедлительных мер для ее сохранения.

- Практически все эксперты и международные организации в своих прогнозах приходят к неутешительному выводу, что в ближайшие 25-30 лет человечество столкнется с глобальной проблемой нехватки питьевой воды. К 2050 году на планете будет достаточно водных ресурсов для обеспечения потребностей девятимиллиардного населения. Однако, водные ресурсы будут распределены неравномерно, - подчеркнул спикер.

По его данным со ссылкой на ФАО и Всемирный водный совет, чрезмерная деградация окружающей среды и изменения климата приведут к их сокращению во многих развивающихся странах.

- ООН в своих докладах и экспертных оценках отмечает, что если не принять меры по сохранению водных ресурсов уже сейчас, то к 2050 году более 5 млрд человек будут иметь проблемы с доступом к воде. Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что к 2050 году на фоне роста населения в Центральной Азии до 90 млн человек, ожидается дефицит воды до 25-30%. При этом потребность в водных ресурсах, используемых для земледелия, может возрасти на 30% уже к 2030 году. Это также негативно отразится на экономических показателях и уровне доходов граждан. Уже сейчас, по данным ООН, страны ЦА ежегодно теряют до $2 млрд из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов, - сказал он.

Секретарь Совбеза КР М.Иманкулов затронул проблемы межгосударственного трансграничного вододеления. Он напомнил, что в Кыргызстане берут начало наиболее крупные трансграничные реки Центральноазиатского региона – Амударья, Сырдарья, Чу, Талас, Тарим, Каркыра, обеспечивающие водой Кыргызстан и соседние Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Китай. Им подчеркнуто, что многие существующие соглашения по вопросам вододеления трансграничных водных ресурсов между странами региона были заключены в советский период, устарели и требуют пересмотра с учетом текущей ситуации на взаимовыгодной основе.

-В настоящее время возникла острая необходимость в активной региональной интеграции совместного сотрудничества между государствами по вопросам воды и изменения климата. Продвижение своих позиций в данном вопросе и отстаивание национальных интересов возможно только при открытых диалогах и активном участии всех стран в данных обсуждениях, так как практически все водные артерии в Центральной Азии являются взаимозависимыми и взаимосвязанными. После тщательных обсуждений и нахождения взаимоприемлемых компромиссов должны быть пересмотрены межгосударственные соглашения с учетом текущей ситуации и заключены новые договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением, - считает спикер.

По мнению спикера, для решения дефицита водных ресурсов уже сейчас необходимо принимать неотложные меры, направленные на:

– обеспечение защиты ледников, подземных и грунтовых вод их развитию и рациональному использованию;

– восстановление системы государственного водного кадастра и ее адаптации к современным вызовам и настоящим реалиям;

– цифровизацию водохозяйственной инфраструктуры, чтобы усовершенствовать механизмы учета водных ресурсов КР, в том числе для своевременного мониторинга и прогнозирования использования воды;

– продолжение инициирования разработки и принятия многостороннего регионального документа по водным отношениям между странами ЦА на основе равного партнерства, добрососедства и рационального распределения водных ресурсов региона на взаимовыгодной основе;

– внедрение по всей территории республики системы бассейновых советов, разработка и утверждение бассейновых планов, а также строительство бассейнов суточного и декадного регулирования для сбора талой воды, что в свою очередь позволит более рационально регулировать отпуск водных ресурсов;

– переход на водо- и энергосберегающие технологии, путем привлечения в данные сектора экономики как можно больше инвесторов, как отечественных, так и зарубежных;

– активное внедрение технологий капельного орошения, при котором вода подается непосредственно в прикорневую систему растений;

– повсеместную практику установления датчиков движения для кранов, которые позволят воде течь только в случае необходимости – это позволит уменьшить потребление воды на 30-40 %;

– повышение эффективности работы всех водохозяйственных сооружений, а также реконструкция, восстановление, модернизация и запуск в работу оросительных, дренажных систем (ирригационных систем) и водозаборных скважин по всей республике;

– развитие международного научно-практического сотрудничества между странами Центральноазиатского региона и другими странами для внедрения современных знаний и технологий во всех видах деятельности, связанных с использованием вод для сокращения антропогенной нагрузки на водные ресурсы.

Казахстанский эксперт по водным ресурсам, доктор технических наук Анатолий Рябцев в ходе своего онлайн выступления обратил внимание участников конференции на вопросе строительства Камбаратинской ГЭС-1, которая будет возведена в Кыргызской Республике с участием Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Им отмечено, что три страны региона заинтересованы в строительстве ГЭС при совместном финансовом вложении, общем участии в управлении и получении взаимных выгод.

-На реке Сырдарья имеется постоянный антагонизм энергетики и ирригации. Опыт показывает, что эксплуатация и использование водных ресурсов на Сырдарье нехарактерна для других водных систем в мире. Согласен со многими докладчиками в том, что странам Центральной Азии необходимо думать, как совместно вести финансовую деятельность в отношении использования и сохранения водных ресурсов, а также использования энергетического потенциала реки, чтобы действия были направлены не в ущерб, а на пользу каждого государства, - сказал А.Рябцев.

В качестве решения проблемы эксперт предложил вернуться к идее двадцатилетней давности относительно создания водно-энергетического консорциума.

-Главам государств и правительств стран региона надо дать возможность бизнесу взяться за совместное управление и получение выгод как со стороны энергетики, так и со стороны ирригации. Выработка электроэнергии на будущей самой крупной в регионе Камбаратинской ГЭС-1 и других станциях должна идти на пользу каждого государства. Для этого необходимо создать водно-энергетический консорциум стран Центральной Азии или организацию совместного пользования под другим названием. Государственные органы стран региона сейчас активно занимаются данным вопросом. Считаю важным создание подобной организации, которая управляла бы процессом, - считает он.

А.Рябцев также остановился на важном вопросе строительства оросительного канала Куш-Тепе в Афганистане, который претендует на забор 10-12% от общего стока реки Амударья, что впоследствии экономически отрицательно скажется на странах низовья – Узбекистане и Туркменистане.

По мнению эксперта, для решения этих вопросов необходимо, чтобы Афганистан вошел в состав межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, что позволит стране стать полноправным членом этого сообщества.

Политолог, эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев также отметил в докладе, что Центральная Азия в последнее время сталкивается с серьезным водным кризисом, который угрожает не только экономическому развитию, но и жизни миллионов людей. Сейчас численность населения региона уже превышает 75 млн человек.

-Всем известно, что Казахстан является водозависимой страной. Согласно международным исследованиям только около 3% территории страны покрыты водой, остальная часть является засушливыми зонами. Значительная часть водных ресурсов поступает из соседних стран, в связи с чем вопрос использования трансграничных рек для Казахстана является жизненно важным. К 2030 году объем пресной воды может сократиться в 5 раз, что сопоставимо с годовой нормой потребления этой страны, - сказал он.

Эксперт обратил внимание, что в Кыргызстане также наблюдается дефицит водоснабжения. По данным Всемирного Банка, около миллиона кыргызстанцев имеет проблемы с доступом к чистой питьевой воде. В настоящее время почти 40% населения страны пьет воду из рек, каналов, родников, а также употребляет привозную воду. В свою очередь, Узбекистан оказался на 25-месте в списке из 164 стран мира, где имеется дефицит воды.

-Гидроэнергетические ресурсы Узбекистана составляют всего около 5% всей территории страны, а остальной объем воды поступает с сопредельных государств, с гор Тянь-Шаня и Памиро-Алтая, от тающих летом снегов и ледников. Основная часть водных ресурсов идет на орошение хлопковых полей. При этом население к 2030 году вырастет почти до 40 млн человек, что вызовет сокращение располагаемых водных ресурсов, - поделился эксперт.

По мнению Байкадама Курамаева, для решения водного кризиса в странах Центральной Азии требуется срочное и скоординированное взаимодействие со стороны всех стран региона, поскольку наиболее эффективным может быть внутрирегиональный формат. В складывающихся условиях странам региона вероятней всего придется определяться и с наиболее оптимальным внешнеполитическим арбитром, а также гарантом урегулирования водных проблем в странах Центральной Азии.

-Безусловно, на эту роль будут претендовать стратегические партнеры стран региона. Считаю, что Российская Федерация претендует на роль такого партнера. При этом российская сторона нацелена на сохранение социально-экономической стабильности в своем приграничье и соответственно готова вкладывать политические и экономические ресурсы в улучшение водоснабжения в странах ЦА, - добавил эксперт.

Кроме того, экспертом отмечено, что важным шагом в рамках международного сотрудничества между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном явилось подписанное в прошлом году соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Акции этого предприятия будут равномерно распределены: Кыргызстану -34%, Казахстану и Узбекистану — по 33%.

-Начало было положено. Это позволит странам решать водные проблемы в контексте дружеских отношений, - заключил Б.Курамаев.