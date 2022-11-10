Проблема высоких цен выходит далеко за пределы продовольственного и энергосектора – Галымжан Пирматов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Макроэкономическая ситуация в текущем году развивается на фоне ухудшения геополитической ситуации, роста волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за роста геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок, которые усиливают инфляционное давление в мире. Инфляция во многих странах находится на высоких уровнях, достигая своих максимумов за несколько десятилетий. Так, инфляция в США достигла одного из самых высоких уровней за 40 лет – 8,2%. В Великобритании и еврозоне инфляция перешла в двузначную зону – 10,1% и 10,7% соответственно», - сказал Галымжан Пирматов на пленрном заседании Сената.

Глава Нацбанка отметил, что проблема высоких цен выходит далеко за пределы продовольственного и энергетического сектора. Поэтому МВФ в октябре текущего года повысил прогноз глобальной инфляции, отмечая риск более длительного сохранения инфляции.

«Согласно обновленным прогнозам МВФ, инфляция дойдет до 8,8% в конце 2022 года. В последующем МВФ прогнозируется замедление глобальной инфляции до 6,5% в 2023 году и до 4,1% в 2024 году.

В борьбе с инфляцией центральные банки проводят все более синхронизированный цикл повышения ставок, поскольку ценовая стабильность является важнейшей предпосылкой для устойчивого экономического роста», - пояснил Галымжан Пирматов.

Данные меры, по его словам, направлены на снижение ценового давления и возврат инфляции к целевому уровню, контроль инфляционных ожиданий, чтобы не допустить потери доверия, заслуженного десятилетними усилиями.

Отметим, что в Сенате рассматривают проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы».

Ранее о необходимости создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Депутат озвучил свои предложения по снижению цен в стране.