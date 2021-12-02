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    Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года

    2 Декабря 2021, 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблема свыше 7 тысяч столичных дольщиков решится до конца 2021 года. Об этом сообщил руководитель управления контроля и качества городской среды Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2018 году насчитывалось 150 проблемных домов в 52 объектах. В 2019 году при содействии акимата завершено строительство 13 домов, 10 объектов. Это 2500 дольщиков. Также в 2020 году было завершено 20 домов. Это 14 объектов, 2700 дольщиков. В начале текущего года на контроле акимата находилось 97 домов, 33 объекта. Это свыше 10 тысяч дольщиков. До конца года запланировано завершить строительство 57 домов на 18 объектах и решить проблему 7411 дольщиков. В 2022 году запланировано завершить строительство 40 домов, 15 объектов. Это 2800 дольщиков», - пояснил он.

    По словам спикера, деятельность компании «Елорда курылыс» находится на контроле Правительства, акима и акимата города.

    «Также имеются объекты, застраиваемые за счет частных инвестиций и два объекта самостоятельно за счет дольщиков», - отметил руководитель управления контроля и качества городской среды Даулет Доскулов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Акимат Строительство Жилье
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