НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблема скопления грузового транспорта на казахстанско-кыргызской границе решена. Об этом сообщил заместитель начальника департамента пограничного контроля Пограничной службы КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причины скопления в свое время разъяснены Министерством финансов в информационном пространстве. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день проблем со скоплением на казахстанско-кыргызской границе транспортных средств нет, как с казахстанской, так и с кыргызской стороны», - сказал Олег Фисенко.

По его словам, определенная напряженность в начале июня имела место, но это было связано с рядом объективных причин.

«Во-первых, как известно, у нас приостановили работу одни из пунктов пропуска из-за карантинных ограничений. Но тут же хотелось отметить, что в Казахстане даже в условиях острой фазы не введены ограничения для грузоперевозок. Традиционный сезонный рост транспортного потока также связан с плодоовощной продукцией», - пояснил Олег Фисенко.

Пограничная служба, как отметил спикер, никаких ограничений не вводила.

«Все пункты пропуска работают в штатном режиме. На сегодняшний день все пункты автомобильного пропуска функционируют, и все грузоперевозки находятся вне ограничений. На сегодняшний день проблема снята. Скопление транспортных средств как с казахстанской стороны, так и с кыргызской стороны не наблюдается», - добавил Олег Фисенко.

Ранее Министерство торговли и интеграции РК разъяснило объективные причины, вызвавшие определенные скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызском участке границы.

10 июня 2020 года была достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами.