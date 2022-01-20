Проблема с уборкой снега наблюдается на трассах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Филиал Национального центра качества дорожных активов совместно с региональными общественниками провели мониторинг качества очистки автомобильных дорог и магистралей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Наццентра качества дорожных активов, за несколько дней мониторингом охвачены автомобильные дороги «М-36», границы РФ (трасса «Екатеринбург - Алматы»), а также «А-21», «Мамлютка - Костанай», подъезд к городу Костанаю, подъезд к аэропорту Костаная, несколько улиц областного центра.

При осмотре качества зимнего содержания дорог уже на первых километрах обнаружены дефекты: на обочинах снежный вал, неочищенные автопавильоны, сплошной ледяной накат на проезжей части.

«Все это влияет на безопасность дорожного движения. Подрядным организациям поручено устранить все имеющиеся недостатки», – отметил начальник отдела качества и государственного учета Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области Владимир Завалий.

Также был проведен осмотр качества зимнего содержания автомобильной дороги «Подъезд к аэропорту в городе Костанай» на нулевом-шестом километрах. Выявлены частичный снежный накат на проезжей части, колейность, снежные валы на обочине и бровке.

Наблюдаются проблемы в содержании улиц и самого областного центра.

«Взять, к примеру, одну из главных улиц города, имени Аль-Фараби - сплошной накат, колея, тротуры также не очищены от снега. Относительно надлежащим образом содержатся главные улицы города, а о малых улицах и проездах, дворовых территориях позабыли. А там тоже живут люди и двигается транспорт», - отмечают в Наццентре.

Здесь считают, что несвоевременная очистка снега и нехватка техники подрядных компаний вызывает справедливую критику со стороны жителей и гостей региона.

Филиалом Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области направлены соответсвующие письма в филиал АО «НК «КазАвтоЖол», управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области, отдел ЖКХ Акимата Костаная об устранении всех выявленных дефектов и их недопущении.

Планируется, что мониторингом будут охвачены все автодороги общего пользования Костанайской области.



