20 Мая 2022 11:07

Проблема с доступом к образованию является одной из причин социального неравенства – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что январские события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи. Многие молодые люди, которые участвовали в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами. Важным уроком трагического января является осознание того, что эффективная молодежная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства, а значит главный приоритет общенациональной повестки», - сказал Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях на тему: «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

Спикер Сената выделил ряд острых социально-экономических проблем, которые требуют неотложных, системных и комплексных решений. В первую очередь, он обратил внимание на проблему с доступом к качественному образованию. По его словам, особенно остро стоит вопрос разрыва между качеством образования в городских и сельских школах. Это демонстрируют результаты ЕНТ.

«В период пандемии этот разрыв усилился из-за неравномерного доступа к интернету в городской и сельской местности. Именно неравенство в доступе к качественному образованию является одной из основных причин социального неравенства», - отметил Маулен Ашимбаев.