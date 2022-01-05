Проблема обслуживания долгов населением остается достаточно острой – Вячеслав Додонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов подчеркнул важность разработки закона «О банкротстве физических лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране 5 января Глава государства поручил приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц». Это поручение чрезвычайно актуально и связано с усилением проблемы задолженности населения. По данным Национального банка, объем просроченной задолженности физических лиц на ноябрь 2021 года составил 294 млрд. тенге и, хотя этот показатель поступательно снижается в течение последних лет (на конец 2018 года он составлял 383 млрд. тенге), проблема обслуживания долгов населением остается достаточно острой», - сказал Вячеслав Додонов.

По его словам, в отсутствие нормативной базы по банкротству физических лиц, граждане, столкнувшиеся с невозможностью обслуживания своих долгов, попадают в очень сложное положение, рискуя потерять не только большую часть имущества, но и жилье. Отдельной проблемой является заниженная оценка залогового имущества и специфика процедур его взыскания, следствием которых может стать полная потеря человеком и его семьей средств к существованию и единственного жилья.

«Предотвратить такие ситуации призван закон «О банкротстве физических лиц», который должен разрешить существующие проблемы во взаимоотношениях заемщиков и должников и дать возможность приемлемого для обеих сторон разрешения проблемы необслуживаемых кредитов. Заемщик при этом должен получить защиту от распространения взыскания на имущество, не являющееся предметом залога, на справедливую оценку залогового имущества, на сохранение в собственности жизненно необходимого имущества, на рефинансирование задолженности, возможно – на заключение мирового соглашения с кредитором, и на другие опции, которые сделают возможным сохранение домохозяйства и нормальную жизнь его членов даже в условиях невыплаты займа. В свою очередь, банк или иной кредитор получит возможность списания соответствующей задолженности и избавления своего баланса от плохого долга», - отметил эксперт.

То есть, введение института персональной финансовой несостоятельности будет выгодно всем заинтересованным сторонам, считает он.

«Принятие такого закона поставит Казахстан в один ряд с большинством развитых государств мира, имеющих аналогичные нормативные акты, которые не только облегчают жизнь заемщикам, но и активизируют процессы кредитования, развития финансового сектора и экономики в целом. В разных странах приняты различные подходы к банкротствам физических лиц, но в большинстве случаев они базируются на принципе гуманности, что выражается, в частности, в исключении из конкурсной массы (имущества, на которое обращается взыскание кредитора) жизненно необходимых вещей, а также в том, что основной целью процедуры персонального банкротства является не столько получение максимально возможного возмещения по кредиту, сколько экономическое восстановление должника», - подчеркнул В. Додонов.

«В случае быстрого принятия в Казахстане закона «О банкротстве физических лиц» с соответствующими нормами, защищающими должника от чрезмерных притязаний кредиторов, и направленных на восстановление его финансовой состоятельности и деловой активности, будет достигнут ряд положительных эффектов – от снижения социальной напряженности и возвращения несостоятельных должников к нормальной экономической деятельности, до усиления кредитной активности банков и оживления предпринимательской активности в экономике в целом», - заключил представитель КИСИ.