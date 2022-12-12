Проблема не одного Министерства энергетики - Болат Акчулаков о критике Президента

12 Декабря 2022, 15:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал критику Президента РК Касым-Жомарта Токаева относительно аварий на тепловых сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста. При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Президент ранее заявил, что череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников.

«Во-первых, эта проблема не одного Министерства энергетики, сети сегодня относятся не к Министерству энергетики. Мы отвечаем за генерирующие идеи, объекты, то есть за станции. Соответственно, та ситуация, которая произошла с датчиками и так далее, о чем вы сегодня слышали – эта ситуация, когда все сошлось в одно время. Неправильные были команды, теплосети были изношены, пошли порывы и так далее. Это целый комплекс, поэтому комиссия работала», - прокомментировал министр энергетики журналистам после расширенного заседания Правительства.

Болат Акчулаков ответил на вопрос, сколько времени потребуется для проведения ремонта энергообъектов.

«Лет потребуется немало. Во-первых, проблема в следующем: отремонтировать все, что можно отремонтировать. Около 17 объектов, которые требуют незамедлительного ремонта. Мы сейчас смотрим. Опять дело по форме собственности: кто это должен делать – частники, которые владеют станциями, где государство владеет – там государство, бюджет», - считает Болат Акчулаков.

На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана также поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей.

Фото: ortcom.kz