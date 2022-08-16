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    11:17, 16 Август 2022 | GMT +6

    Проблема давно уже назревала - Премьер-Министр о завышении цен на сахар

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются, а государственные органы и акиматы должны их эффективно использовать. Такое поручение дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Премьер-Министр, по итогам семи месяцев рост ВВП достиг 3,3%. Большой вклад в рост экономики вносит реальный сектор. Так, в сфере обрабатывающей промышленности увеличилось производство продуктов питания почти на 3%, напитков на более чем 9%. В легкой промышленности рост более 5%. В химической промышленности отмечен рост почти на 11 %, в нефтепереработке на 4%, выпуске продукции машиностроения почти на 8%. Металлургическое производство выросло на более чем 5%. Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 8,6%. Введено в эксплуатацию 7,7 млн кв. м жилья. В сфере услуг выросла торговля на 6%, транспорт - на 5,5% и связь - свыше 6,5%.

    «По итогам семи месяцев по всем основным показателям отмечается рост в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по обеспечению роста целевых макроэкономических показателей», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По словам главы Правительства, для поддержания динамики роста необходимо активизировать работу по дальнейшей диверсификации экономики, реализации инвестпроектов и созданию рабочих мест.

    «Вместе с тем, по итогам июля годовая инфляция в стране составила 15%. Например, на прошлой неделе я поручил Антимонопольному агентству проверить деятельность компании, которая может быть связана с завышением цены и дефицитом сахара. Эта проблема давно уже назревала. Поэтому такие ситуации должны выявлять и предотвращать ответственные госорганы на ранней стадии», - обратился А. Смаилов.

    Он добавил, что необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются, и государственными органами и акиматами должны эффективно использоваться.

    «Хочу еще раз обратить внимание на активизацию работы Комиссии по расследованию посреднических схем, усиление контроля в регионах за ценовой надбавкой в размере 15% на социально значимые продовольственные товары. А также акиматам своевременно заключать контракты на форвардный закуп сельхозпродукции», - подчеркнул Премьер-Министр.







    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Сахар Экономика Правительство
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