РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Проблем не было – директор Наццентра тестирования об электронном формате ЕНТ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие технические проблемы и неполадки возникли при новом электронном формате сдачи ЕНТ, рассказала и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проблем не было. Только в некоторых пунктах сдачи ЕНТ имело место плановое отключение электричества. В целом на платформе никаких проблем не возникало, потому что это программа тестирования, которая проводилась на закрытой сети», - пояснила Наужан Дидарбекова.

    Ранее сообщалось, сколько абитуриентов сдали ЕНТ в 2021 году.

    «Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений. Сейчас в формате ЕНТ происходят очень хорошие изменения, тем самым решаются несколько задач. Первое – снижение эмоционального напряжения среди тестируемых. Второе – усиление прозрачности академической честности. Третье – вопрос открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов», - отметила Наужан Дидарбекова.


    Теги:
    Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!