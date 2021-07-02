Проблем не было – директор Наццентра тестирования об электронном формате ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие технические проблемы и неполадки возникли при новом электронном формате сдачи ЕНТ, рассказала и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблем не было. Только в некоторых пунктах сдачи ЕНТ имело место плановое отключение электричества. В целом на платформе никаких проблем не возникало, потому что это программа тестирования, которая проводилась на закрытой сети», - пояснила Наужан Дидарбекова.

Ранее сообщалось, сколько абитуриентов сдали ЕНТ в 2021 году.

«Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений. Сейчас в формате ЕНТ происходят очень хорошие изменения, тем самым решаются несколько задач. Первое – снижение эмоционального напряжения среди тестируемых. Второе – усиление прозрачности академической честности. Третье – вопрос открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов», - отметила Наужан Дидарбекова.