Пробежки, дебаты и разговор без галстуков: как проходит предвыборная гонка в Казахстане

Пока одни выходят на пробежку, другие устраивают общественные слушания, отправляются в села, обсуждают проблемы бизнеса или встречаются с семьями, воспитывающими особенных детей. Чем партии удивляли избирателей на этой неделе, передает Kazinform.

«Әділет» продолжает региональный тур: в центре внимания — развитие села и справедливое общество

Представители партии «Әділет» в рамках мобильного каравана «Әділетті Қазақстан үшін» провели встречи с жителями Северо-Казахстанской области. Сельчане озвучили около 100 предложений по развитию территорий. На встречах со спортсменами, трудовыми коллективами и представителями турсферы обсуждались поддержка спорта, строительство объектов, гранты тренерам и программы ArtSport и Damubala. В Бурабайском районе партийцы обсудили развитие туризма, экопроектов и сохранение природы в рамках «Таза Қазақстан». Все предложения будут учтены в дальнейшей работе партии.

Гражданские слушания ОСДП: от реформы ЖКХ до борьбы с кибермошенничеством

Представители ОСДП во главе с председателем Асхатом Рахимжановым провели гражданские слушания в Караганде. Участники обсудили проблемы ЖКХ, рост кибермошенничества и экологическую ситуацию в регионе. Среди инициатив партии — создание отдельной палаты ЖКХ и ОСИ для решения вопросов тарифов, ремонта и защиты прав жильцов, а также усиление борьбы с интернет-мошенничеством. На встречах с жителями Караганды также затронули вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и повышения качества жизни.

Партия «Байтақ» продолжает экологическую повестку

Партия зеленых «Байтақ» начала предвыборную кампанию с экологического марафона. Первой точкой акции стал Арал, который партийцы назвали символом ответственности перед природой. Следующим этапом стала инициатива «Высокие цели — сильная команда», объединившая сторонников движения вместе с кандидатом в депутаты Курултая Уланом Мусаевым. В период агитации партия делает акцент на продвижении идей чистого воздуха, воды и сохранения окружающей среды.

Приоритеты Народной партии Казахстана

Представители Народной партии Казахстана уделили внимание семьям, воспитывающим детей со spina bifida. Кандидаты Болат Смагулов, Ильяс Болатович и Виктор Поднебесный встретились с представителями общественного фонда «Общество Spina Bifida». Родители рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются ежедневно: получении медицинской помощи, реабилитации, обеспечении техническими средствами и социальной поддержке. В ходе встречи стороны обсудили возможные системные решения для улучшения качества жизни детей и их семей.

Фермеры, молодежь и кумыс: чем удивила партия «Ауыл» на встрече с сельчанами

Партия «Ауыл» продолжает прямой диалог с жителями сел. Председатель партии Кайрат Айтуганов вместе с кандидатами в депутаты Курултая встретился с жителями села Үлгі Акмолинской области. Представители партии представили предвыборную программу, сделав акцент на поддержке фермеров, развитии агропромышленного комплекса, внедрении современных технологий и создании возможностей для молодежи. Также обсудили проект «Птица: от двора к столу», развитие личных подсобных хозяйств, ремонт дорог, социальную инфраструктуру, государственную поддержку и занятость.

«Ак жол» продолжает предвыборную кампанию с подкастами, велопробегами и встречами с избирателями

Демократическая партия «Ак жол» продолжает предвыборную кампанию в разных форматах. Партия анонсировала серию подкастов с кандидатами в депутаты Курултая, первым гостем станет Юрий Ли, который обсудит финансовую безопасность, микрокредитование и борьбу с мошенничеством. Также продолжаются велопробеги сторонников партии. Представители штаба проводят встречи с избирателями в регионах, знакомя жителей с основными положениями программы и собирая предложения.

Respublica раскритиковала идею четырехдневной рабочей недели на встрече с предпринимателями

Партия Respublica на встрече с предпринимателями в Алматы выступила с критикой предложения ОСДП о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Кандидат в депутаты Курултая от Respublica Максат Кикимов заявил, что инициатива не учитывает возможные экономические последствия для работодателей. По его словам, сокращение рабочего времени при сохранении уровня зарплаты требует ответа на вопрос о компенсации дополнительных расходов бизнеса. На встрече также обсудили развитие предпринимательства и существующие барьеры.