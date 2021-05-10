Пробелы знаний у школьников намерены устранять летом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 26-го мая по 19-е июня будет работать летняя школа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что школа будет открыта для учащихся среднего и старшего звена. Работа ее будет организована по двум направлениям: школа олимпийского резерва и школа по восполнению пробелов в знаниях. Будут функционировать секции по математике, языкам и естественным наукам.

«Занятия будут проходить в офлайн режиме с соблюдением норм санитарной безопасности. В школе олимпийского резерва будет проходить подготовка к олимпиадам и научным проектам школьников. Школу по восполнению пробелов в знаниях может посещать каждый ребенок по расписанию. Для учащихся будет составлено расписание занятий: несколько основных предметов - математика, языки, история - и предметы по выбору: биология, химия, география, физика», - пояснила Г. Каримова.

Обучение в летней школе бесплатное, по заявлению родителей или законных представителей. Школьная форма не требуется.



