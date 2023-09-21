Проанализировать эффективность регулирующих организаций призвала депутат

Провести анализ эффективности и качества работы действующих организаций, осуществляющих регулирование, призывает депутат Мажилиса Екатерина Смышляева , передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В своем выступлении на недавней встрече с отечественными предпринимателями Глава государства отметил важность сохранения благоприятного бизнес-климата в стране. Этому в том числе должна способствовать новая регуляторная политика с чистого листа, которая затронет все субъекты бизнеса. На сегодня больше 7000 устаревших и излишних требований ставятся на утрату на уровне законов и подзаконных актов. При гармоничном развитии бизнес-среды на их смену приходят новые отраслевые стандарты качества, ориентированные на результат. Разработкой и контролем этих стандартов занимаются профессиональные саморегулируемые организации, обладающие высоким экспертным потенциалом. Однако институт СРО за 8 лет с момента рождения все еще не занял своего места в экономике и в целом не профессионализировался, - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По ее данным, 52 работающих сегодня профессиональных СРО с обязательным участием, сконцентрированы всего в двух сферах. Например, сегодня 13 тысяч юрисконсультов объединены в 48 палат.

- О каком единстве стандартов и качестве саморегулирования может идти речь в такой конкурентной среде? При этом, в таких важных отраслях, как здравоохранение, энергетика, образование отсутствует должная консолидация профессиональной среды ввиду отсутствия предмета деятельности. А предмет деятельности на самом деле есть, это государственные функции регулирования, переданные «в рынок». Только не СРО, а ТОО и иным частным организациям. На откуп им отданы профессиональные аттестации, экспертизы объектов, аккредитация медицинских организаций и много другое. Широко известны последствия для отрасли энергетики частного энергоаудита, нарушения в процедурах аттестации педагогов, качество экспертизы дорожных работ и другое. При этом институт СРО хоть немного, но представлен в отраслях добровольными объединениями субъектов предпринимательства. При этом они имеют очень небольшое количество регуляторных функций. А их повестка, как правило, касается не профессиональных вопросов, а проблем ведения бизнеса и дублирует задачи национальной палаты, - пояснила Екатерина Смышляева.

При таких темпах развития института СРО, как отметила мажилисмен, ряд отраслей либо останется без регулирования, либо государство будет вынуждено вернуться.

- Однако, как мы видим это на примере восстановления государственных институтов контроля и надзора в строительной и дорожной отраслях, сделать это при утраченных кадрах и материальной базе сложно и дорого, - заявила Екатерина Смышляева.

В связи с вышеизложенным, депутаты считают необходимым:

- провести анализ эффективности и качества работы действующих организаций, осуществляющих регулирование;

- обеспечить исполнение принятых норм закона в части ведения реестра СРО, признания результатов деятельности саморегулируемой организации, исполнения требований к качеству их работы.

- усилить работу государственных органов по передаче госфункций и работе с саморегулируемыми организациями, обеспечить ее открытость и публичность;

- дать однообразное разъяснение роли и места СРО в экономике страны.