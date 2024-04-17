Про VK, деньги и принципы: Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем «ВКонтакте» и Telegram, программистом Павлом Дуровым. Интервью было записано в Дубае, где Дуров проживает последние несколько лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на РБК.

Беседа началась с обсуждения основанной Дуровым в 2006 году социальной сети «ВКонтакте». Это был его первый крупный проект, который он создал в 21 год. По его словам, когда оппозиционеры в различных странах присутствия «ВКонтакте» начали использовать соцсеть для организации протестов, компания начала получать просьбы от властей забанить подобные группы. В России, по словам Дурова, первые подобные запросы начали поступать в 2011–2012 годах, но «ВКонтакте» их игнорировала.

Ep. 94 The social media app Telegram has over 900 million users around the world. Its founder Pavel Durov sat down with us at his offices in Dubai for his first on-camera interview in almost a decade. pic.twitter.com/NEb3KzWOg8 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 16, 2024

В 2014 году Дуров покинул «ВКонтакте». Процесс расставания с детищем Павел назвал болезненным, потому что он потратил много времени и сил на его создание. Он понимал, что оставляет комфортную жизнь, но выбрал свободу. Также Дуров подчеркнул, что приоритет в его жизни — свобода, а не деньги.

О создании Telegram

Идея создать Telegram появилась, еще когда Дуров работал в России. Он рассказал, что в том числе это произошло из-за необходимости иметь способ безопасной связи с братом Николаем Дуровым, координации будущих действий на фоне отказа властям удалять отдельные группы или предоставлять данные пользователей.

До приезда в Дубай, где сейчас базируется Telegram, команда мессенджера, по словам Дурова, рассматривала несколько других городов: Берлин, Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, но везде были бюрократические сложности. В частности, в Германии невозможно было нанимать программистов из других стран, не предложив сначала работу специалистам из ЕС. В Сан-Франциско на Дурова напали грабители на улице после посещения офиса Twitter, пытались выхватить телефон из рук. Дело закончилось дракой, гаджет, как говорит Дуров, удалось сохранить. Кроме того, в США, по его словам, компания привлекала «чрезмерное внимание» ФБР и других служб безопасности. По его мнению, эти службы в том числе пытались нанять за его спиной инженера Telegram, чтобы убедить его интегрировать в код мессенджера определенные инструменты, которые бы оставили backdoor, то есть лазейку, через которую можно было бы получить доступ к устройствам пользователей для несанкционированных действий.

Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. Компания, по словам ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний.

Среди преимуществ Дубая, куда Дуров переехал семь лет назад, он назвал легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру.

Фото: Tucker Carlson / Youtube

Об инвестициях, собственности и безопасности

Отказ привлекать венчурных инвесторов в проект Дуров объясняет желанием сохранить независимость.

— Этот проект никогда не был про деньги. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни, — рассказал он. По словам Дурова, для него главный приоритет — это свобода. — Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению. Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми, — сказал он.

По словам главы Telegram, он по умолчанию считает те устройства, которыми пользуется, скомпрометированными.

— Вы все равно будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. И теперь, после того, что я испытал в США, у меня очень ограниченное с точки зрения безопасности доверие к платформам, разработанным в США, — сказал он.

В ответе на другой вопрос Дуров рассказал, что не путешествует в «странные места», на счет которых у него нет уверенности, что они соответствуют его ценностям.

Об Илоне Маске и Марке Цукерберге

Павел Дуров поддерживает покупку Twitter (ныне Х, прим.ред.) Илоном Маском, поскольку эта соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова». Кроме того, после сделки платформа пытается внедрять инновации.

Дуров рассказал про встречу с Марком Цукербергом, основателем Meta Platforms, которая состоялась больше 10 лет назад. С его слов, Цукерберг спрашивал, есть ли у него планы международной экспансии, а Дуров — есть ли у Facebook планы наращивать долю в России. Оба, по словам основателя Telegram, ответили «нет», но реализовали эти планы через некоторое время.